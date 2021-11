Bettoni sur Zidane : « C’est un coach atypique, il parle peu de ce qu’il fait dans les médias »

L’ancien entraîneur adjoint du Real Madrid, David Bettoni, s’est confié à RMC sur sa collaboration avec Zinedine Zidane. Bettoni a parlé du caractère, des méthodes de Zidane et de la façon dont Zizou a alimenté son propre parcours personnel pour devenir entraîneur-chef. Bettoni a également expliqué à quel point il était important pour Zidane que les joueurs apprécient les séances d’entraînement.

« J’ai demandé à Zidane : ‘Quel type de football aimerais-tu proposer en tant qu’entraîneur ?' », a déclaré Bettoni à RMC. «Nous avons parlé des principes du jeu, des différentes organisations, de la façon de récupérer le ballon. Nous avons surtout parlé de la notion de plaisir. Il m’a dit : « Quand tu vas m’aider à préparer l’entraînement, je veux que la notion de plaisir soit au centre de tes exercices. Je veux que le joueur veuille revenir quand il rentrera à la maison. Ces mots de Zidane m’ont marqué.

Bettoni a également expliqué pourquoi Zidane n’avait pas dévoilé grand-chose aux médias lors des conférences de presse.

« C’est un entraîneur atypique, a expliqué Bettoni. « Il ne parle pas beaucoup de ce qu’il fait dans les médias. Il a toujours été comme ça.

« Il a été formé par de grands entraîneurs et a beaucoup réfléchi avant de devenir entraîneur. Il s’est préparé. Il a besoin de nous pour synthétiser nos idées. Il a un script tactique très important qu’il réserve à son effectif et à ses joueurs. Zidane a des idées et passe beaucoup de temps à discuter individuellement avec ses joueurs.“

Enfin, Bettoni a parlé du message d’adieu de Zidane, qui l’a poussé à assumer lui-même un rôle d’entraîneur-chef.

« A la fin de la saison, quand Zizou m’a dit qu’il voulait prendre du recul, il m’a dit : ‘Tu dois y aller, tu es préparé et les joueurs le savent.’ J’ai décidé de commencer ma carrière comme entraîneur-chef. Je suis prêt à prendre une équipe de première division, en Ligue 1 par exemple. Je suis ouvert à tous les championnats mais je suis français et je connais très bien le championnat de France.