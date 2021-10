Betty Lynn, actrice de « The Andy Griffith Show », décédée à 95 ans

Betty Lynn, qui a joué le rôle de la petite amie de Barney Fife, Thelma Lou, dans The Andy Griffith Show, est décédée vendredi. Elle avait 95 ans. Lynn a également joué dans plusieurs films au cours des années 1940 et 1950, dont moins cher à la douzaine, Meet Me in Las Vegas et June Bride.

Lynn est décédée à Mount Airy, en Caroline du Nord, des suites d’une courte maladie, a annoncé le musée Andy Griffith. Elle a déménagé à Mount Airy, où Andy Griffith est né, en 2006 et a souvent rencontré des fans au musée pour signer des autographes. Un service funéraire privé aura lieu à Culver City, en Californie et un mémorial public sera annoncé plus tard. Au lieu de fleurs, les fans sont invités à faire des dons en sa mémoire au Betty Lynn Scholarship Endowment, au Barbara and Emmett Forrest Endowment Fund, ou à un organisme de bienfaisance du choix du donateur.

(Photo : Frank Carrroll/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via . via .)

Lynn est née à Kansas City, Missouri et a participé à des tournées USO à l’adolescence. Elle a commencé à jouer à la radio à Kansas City avant de déménager à Broadway. Elle a joué dans des productions d’Oklahoma! et Park Avenue avant que le chef du studio de la 20th Century Fox, Darryl F. Zanuck, ne lui signe un contrat. Son premier film était Sitting Pretty (1948) avec Maureen O’Hara. En 1950, elle a joué dans l’original Moins cher à la douzaine. Elle a réalisé deux films avec Bette Davis, June Bride (1948) et Payment on Demand (1951). Ses derniers films, Louisiana Hussy et The Hangman, sont tous deux sortis en 1959.

À la fin des années 1950, elle a commencé à apparaître régulièrement à la télévision, en tant qu’invitée dans des épisodes de M Squad, Lawman, Wagon Train et Tales of Wells Fargo. En 1960, elle a joué le rôle de Thelma Lou, face à Barney Fife de Don Knotts dans The Andy Griffith Show, apparaissant dans 26 épisodes au cours des six premières saisons. Elle est partie lorsque Barney a quitté Mayberry pour rejoindre le service de police de Raleigh. Lynn a joué Thelma Lou une fois de plus dans le téléfilm de 1986 Return to Mayberry, dans lequel elle et Barney se sont finalement mariés.

Lors d’une interview en 2012, Lynn a déclaré que son intérêt pour les pièces de télévision en direct avait tué sa carrière cinématographique, note The Hollywood Reporter. « Les studios détestaient la télévision », a-t-elle noté. « Quand ils m’ont demandé ce que je faisais, j’ai répondu : ‘J’ai fait de la télévision en direct, c’est absolument merveilleux, c’est comme faire une pièce de théâtre !’ Ils étaient tous gelés. Je ne comprenais pas qu’ils avaient de grandes difficultés parce que les gens restaient à la maison au lieu d’aller au cinéma. Je me ridiculisais complètement. «

Lynn est également apparue dans des épisodes de My Three Sons, Family Affair, Little House on the Prairie, The Farmer’s Daughter et The Smothers Brothers Show. En 1986, elle retrouve Griffith pour jouer dans quatre épisodes de Matlock. La dernière apparition créditée de Lynn est survenue dans un épisode de Shades of LA en 1990.