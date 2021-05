Betty, mère de Fili et Lili, sera lesbienne au redémarrage du dessin animé – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

«Razmoket», le populaire programme Nickelodeon, revient ce jeudi 27 mai via Paramount Plus, mais cette fois, la mère de Betty, Fili et Lili, sera lesbienne.

C’est vrai, lors du redémarrage du dessin animé attachant ‘Razmoket’, le personnage qui était à l’origine marié à un homme sera désormais fièrement une lesbienne.

“Quiconque a vu l’émission originale a peut-être eu l’idée que Betty faisait partie de la population LGBT.”

Cela a été confirmé par Natalie Morales, actrice qui doublera Betty, qui a déclaré à quel point elle était heureuse de faire partie de ce projet et d’avoir un personnage LGBTI.

Malheureusement, la nouvelle numérisation des «Razmoket» ne sera publiée que par Paramount Plus États-Unis, car pour le moment elle n’apparaît pas dans le catalogue mexicain.

Qui est Betty, mère de Fili et Lili?

Dans la version originale de «Razmoket», Betty, la mère de Fili et Lili, est mariée à un homme. Cependant, lors du redémarrage, elle est une mère célibataire et aussi une lesbienne.

Betty a également sa propre entreprise et du temps à passer avec ses amis et sa communauté, ce qui en fait désormais un personnage clé du dessin animé.

“Je pense que c’est génial parce que les exemples de la façon de vivre sa vie heureuse et saine en tant que personne queer ne sont qu’un phare pour les jeunes queer qui n’ont peut-être pas d’exemples de cela.”

La mère de Fili et Lili, les jumeaux célèbres cousins ​​de Tommy, adore le football, possède un café et n’a pas peur de faire des blagues sur ses ex-copines.

Natalie Morales, l’actrice qui fera sa voix, affirme que si elle avait vu Betty à l’écran lorsqu’elle était enfant, une partie d’elle aurait senti que les choses pourraient bien se passer à l’avenir.

Source: SDP