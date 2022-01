Betty White a filmé un message vidéo à ses fans 10 jours seulement avant sa mort

Betty White a profondément aimé ses fans jusqu’à la fin. La star bien-aimée, décédée le 31 décembre quelques semaines avant son 100e anniversaire, a enregistré une vidéo pour ses nombreux fans à peine 10 jours avant son décès, a révélé le producteur Steve Boettcher à Entertainment Tonight. Boettcher, qui travaillait sur le prochain spécial de White, Betty White: A Celebration, a déclaré au média que la vidéo était « une sorte de remerciement à ses fans qu’elle a fait 10 jours avant son décès ».

« Elle avait l’air incroyable, elle adorait être ‘glamée’, comme elle l’appelle, dans ses cheveux, son maquillage, elle était juste frappante et belle », a poursuivi Boettcher à propos de la dernière vidéo de White aux fans. « Elle souriait et elle tenait vraiment à remercier sincèrement ses fans, du fond du cœur, pour tout leur soutien au fil des ans. »

Boettcher a poursuivi que White était « l’éternelle optimiste », que les fans verront dans le film lors de sa première le 17 janvier, « qu’elle a ce regard incroyable sur la vie et la vie et qu’il pleut tout au long de sa carrière et de sa vie personnelle vie. » Le documentaire de la star de Golden Girls a été écrit à l’origine pour célébrer le 100e anniversaire de la vie et de la carrière de l’actrice, mais a changé d’orientation à la suite de son décès.

Boettcher a ajouté que cela montrerait aux fans un côté très personnel de White, qui s’est toujours efforcé d’être authentique avec ses fans. « Je pense que ce qui est amusant dans le film, c’est qu’il montre Betty dans une sorte de moments calmes. Betty à la maison, Betty avec quelques amis, Betty avec des animaux, et cela montre peut-être une autre facette de Betty. En dehors de la scène et hors de sous les projecteurs, mais toujours la Betty que nous connaissons et aimons tous », a-t-il déclaré. « Vous savez, je pense que ce qui définit vraiment Betty, c’est à quel point elle est authentique et je pense que c’est quelque chose que vous ne pouvez pas truquer et dans une entreprise qui est parfois peut-être difficile, elle s’est élevée au-dessus de tout. Je pense qu’elle est authentique avec ses fans, authentique avec les membres de la distribution, et je pense que cela l’a vraiment bien servie. »

Boettcher a expliqué que White n’avait jamais voulu se sentir « inaccessible » comme certaines stars d’Hollywood, car elle avait l’impression qu’elle « était invitée chez des gens chaque semaine » avec des programmes comme The Mary Tyler Moore Show, Password, Hot in Cleveland et Golden Girls. « Elle a ressenti cela comme un privilège spécial, comme presque votre tante préférée venant, votre grand-mère préférée venant », a-t-il poursuivi. « Je pense donc que Betty a vraiment embrassé cela et chéri cette relation. » Betty White: A Celebration sera présenté le 17 janvier. Achetez vos billets sur fathomevents.com.