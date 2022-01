Betty White : Bob Newhart et d’autres célébrités réagissent à la mort de l’icône de la télévision

Le décès de Betty White a fait des vagues à Hollywood.

La nouvelle a éclaté vendredi que l’icône de la télévision était décédée à l’âge de 99 ans.

Elle était connue pour sa carrière de plusieurs décennies sur le petit écran avec plusieurs rôles de film notables et avait été une favorite des fans pendant tout ce temps.

Après l’annonce de la mort de White, des célébrités ont partagé leurs souvenirs, leur chagrin et leurs condoléances

« Betty White a été un témoin oculaire de mon premier stand-up à la télévision nationale », a déclaré Bob Newhart dans une déclaration à Fox News Digital via son représentant. « J’ai eu l’honneur de travailler avec Betty sur la série ‘Bob’ et le final de ‘Hot In Cleveland’. »

« Betty était une habituée de l’émission de fin de soirée de Jack Paar, et en 1960, elle était là quand j’ai fait mon premier stand-up à la télévision nationale », a-t-il poursuivi. « Betty a pratiquement inventé la télévision et était une pro totale. Nous en avons perdu une géante aujourd’hui. »

Carol Burnett a déclaré dans un communiqué: « J’aimais beaucoup Betty. Le monde en a perdu un sur un million. »

« À la glorieuse, éthique, drôle et tout simplement fantastique Betty White », a déclaré George Chakiris, lauréat d’un Oscar. « Elle était une bénédiction ! Puissions-nous tous suivre son exemple et ses traces pour un monde meilleur ! »

Des célébrités se sont rendues sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Betty White, décédée à l’âge de 99 ans. (Joe Scarnici/.)

« Betty était une pure joie, lumière et positivité. Elle était un mentor d’amour », a déclaré la star de « ET » Dee Wallace.

Jamie Farr de « MASH » a déclaré: « L’un des moments forts de ma carrière de 67 ans a été de travailler avec la brillante Betty White. Elle a tout fait et a toujours été à son meilleur. Maintenant, elle est de retour avec son bien-aimé Allen. «

Hank Garrett se souvient avoir travaillé avec White sur des collectes de fonds pour les animaux.

« Elle était si gentille et traitait tout le monde avec une telle chaleur », a déclaré Garrett. « Elle vous a fait sentir comme si vous l’aviez connue toute votre vie. Elle m’a fait me sentir, ainsi que tous ceux qu’elle connaissait, comme des stars. »

Lucie Arnaz se souvenait de White comme « l’une des grandes dames ».

« Impertinente. Sexy. Super intelligente », a déclaré Arnaz. « Nous nous sommes rencontrés grâce à notre préoccupation mutuelle pour le traitement des amis à quatre pattes à fourrure et avons créé Actors and Others For Animals. Elle s’est présentée. Elle était un acte de classe. Elle adorait son mari, son travail. et ce fut un privilège de l’appeler mon amie. »

« Quelle vie exceptionnelle », a tweeté Ellen DeGeneres. « Je suis reconnaissant pour chaque seconde que j’ai pu passer avec Betty White. J’envoie de l’amour à sa famille, à ses amis et à nous tous. »

« Vous tous, avec le décès de #BettyWhite, nous avons perdu l’un des meilleurs humains de tous les temps ! » LaVar Burton a ajouté.

« J’ai eu la chance de rencontrer Betty White il y a de nombreuses années. Une dame très gracieuse et incroyable », a écrit Kevin Sorbo. « Repose en paix. »

« Notre trésor national, Betty White, est décédé juste avant son 100e anniversaire », a déclaré George Takei. « Notre Sue Ann Nivens, notre bien-aimée Rose Nylund, a rejoint les cieux pour ravir les étoiles avec son style, son humour et son charme inimitables. Une grande perte pour nous tous. Elle nous manquera beaucoup. »

White était connue pour ses rôles dans « Golden Girls », « The Mary Tyler Moore Show », « Life with Elizabeth », « The Proposal » et plus encore. (Archives de photos ABC/Contenu de divertissement général Disney via .)

Rich Little a déclaré que White « nous manquera beaucoup ».

« J’ai été honoré d’avoir Betty dans mon émission dans les années 1970 », a déclaré Little. « Je pense que c’était le meilleur spectacle que nous ayons jamais fait. C’était une femme incroyable, un paquet d’énergie et un merveilleux sens de l’humour. Betty était aimée de tout le monde. »

Bob Bergen se souvenait de White comme « une fille en or ».

« En tant que gouverneur du Performers Peer Group à la Television Academy, j’ai eu le plaisir de rencontrer Betty White à quelques reprises au fil des ans », a déclaré Bergen. « Elle n’a jamais été déçue, car elle était exactement celle que vous attendiez d’elle. Aussi triste que soit cette perte pour notre industrie et ses fans, nous devrions tous célébrer la vie, les rires et les souvenirs qui survivront dans les rediffusions pour les générations à venir. C’était vraiment une fille en or. »

Andy Cohen a déclaré: « Ce soir, nous lèverons BEAUCOUP de verres à l’héritage MERVEILLEUX de Betty White !!! »

Kathy Griffin a posté un long hommage sur Twitter, rappelant sa rencontre avec White lors du spot de la star sur « Suddenly Susan ».

« Je m’étais accidentellement garé sur sa place de parking ce jour-là. Elle entre, crie depuis le fond de la scène sonore pour que tout le monde entende ‘Où est cette salope rousse qui a volé ma place de parking ???’ SWOON. Une amitié est née.

« Le tout préféré d’OMG America !! » Katharine McPhee a posté sur sa story Instagram à côté d’une photo de l’actrice. « RIP ma douce Betty. »

Des stars comme Ellen DeGeneres et Reese Witherspoon ont afflué sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Betty White. (.)

« Tellement triste d’apprendre le décès de Betty White », a tweeté Reese Witherspoon. « J’ai adoré regarder ses personnages qui m’apportaient tant de joie. Merci, Betty, de nous avoir tous fait rire ! »

Valérie Bertinelli a déclaré: « Repose en paix, douce Betty. Mon Dieu, comme le ciel doit être brillant en ce moment. »

« Quelle vie incroyable… », a écrit Mario Lopez à côté d’un instantané de lui serrant White dans ses bras. « RIP Betty White. »