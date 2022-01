Betty White Dead à 99 ans : Retour sur ses meilleurs rôles

Betty blanche est parti mais sa mémoire vit à travers ses nombreuses émissions de télévision et ses films.

Vendredi 31 décembre, un agent de l’actrice de 99 ans a confirmé son décès dans un communiqué.

« Même si Betty était sur le point d’avoir 100 ans, je pensais qu’elle vivrait éternellement », son agent Jeff Witjas dit Gens. « Elle va terriblement me manquer, tout comme le monde animal qu’elle aimait tant. Je ne pense pas que Betty ait jamais eu peur de mourir parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari le plus aimé, Allen Ludden. Elle croyait qu’elle serait à nouveau avec lui. « »

La star bien-aimée a fait ses débuts à Hollywood en tant qu’actrice de radio avant de décrocher des rôles dans des jeux télévisés et des films. Plus tard dans sa carrière, Betty, 28 ans, est devenue l’actrice principale de la série syndiquée Life With Elizabeth, qu’elle a produite et dans laquelle elle a joué pendant trois ans.

Elle a ensuite animé son propre talk-show quotidien, The Betty White Show, pendant un certain nombre d’années, tout en faisant une apparition occasionnelle dans Today et The Tonight Show.

Mais les jeunes générations connaissent White comme le personnage au bon cœur Rose de Golden Girls. Betty était la dernière star vivante de la série bien-aimée : Rue McClanahan décédé à 76 ans en 2010 d’un accident vasculaire cérébral, Béa Arthur décédé à 86 ans de complications causées par le cancer et Estelle . décédé en 2008.