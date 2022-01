Betty White Dead à 99 ans : Ryan Reynolds et d’autres pleurent la star bien-aimée

Kathy griffon a tweeté : « Betty White. Par où commencer ? Je la connais depuis longtemps, mais je pense que la première fois que je l’ai rencontrée, c’était quand elle était une guest star sur Suddenly Susan à la fin des années 90. Tout le monde était très excité qu’elle soit sur le Je m’étais accidentellement garé sur sa place de parking ce jour-là. Elle entre… crie depuis le fond de la scène sonore pour que tout le monde entende « Où est cette garce rousse qui a volé ma place de parking ??? » SWOON. Une amitié est née. «

Elle a poursuivi: « Une autre fois, j’ai eu la chance de présenter aux Emmy Awards aux heures de grande écoute avec le lac [sic] super Don ricks. Lui, Betty et moi… Nous sommes assis dans les coulisses d’une répétition avec la grande Mary Tyler Moore. Don, Betty et moi étions stupides et vulgaires et Mary ne l’avait pas. Mary s’est levée et s’est éloignée et Don s’est tourné vers Betty et moi et a dit « Elle n’a jamais été la plus chaude. » Nous avons beaucoup trop ri. »

Elle a également rappelé quand l’actrice invitée a joué dans son émission Kathy Griffin My Life sur la liste D en 2009, dans un épisode où la mère de Griffin, Maggie, a un rendez-vous avec White. Griffin l’a qualifié de « mémoire de liste de seaux, touchant et hilarant en même temps ».

« Nous avons surpris Maggie, alors quand Betty se présente à Sizzler Senior Early Bird Special, ma mère est tombée ! » Griffin a tweeté. « Et j’ai pu passer la journée sur film et hors caméra, avec ma mère et Betty White. C’était essentiellement une journée de rêve pour les filles. Betty a légitimement traité ma mère comme une amie. Elle a répondu à toutes les questions, a agi très choquée à chaque mot. de ma bouche, ce qui était obligatoire. »

Griffin a ajouté: « Elle a traîné avec ma mère, comme une camarade. Elle m’a traité comme si nous étions dans le même club ou quelque chose du genre. En fait, elle m’a traité comme un égal dans le monde de la comédie. Elle était aussi forte et drôle qu’elle l’était. douce et sage et peu importe combien de temps ce monde continuera à tourner, il n’y aura qu’une seule Betty White. »

Steve Aoki a tweeté : « Betty White était une [goat emoji]. «