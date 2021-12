Betty White Dead à 99 ans

Actrice, comédienne et icône américaine bien-aimée Betty Blanche est décédé, quelques semaines seulement avant un anniversaire marquant… TMZ l’a appris.

Des sources policières ont déclaré à TMZ … Betty est décédée chez elle vendredi matin.

Pionnière et pionnière des médias, Betty a eu la plus longue carrière pour une femme à la télévision avant sa mort – elle a joué dans plusieurs émissions au cours des 8 dernières décennies, à partir de 1939.

Betty est peut-être plus célèbre pour son rôle principal de Rose Nylund dans « The Golden Girls », qui s’est déroulé de 1985 à 1992. Elle avait cependant joué dans des TONNES d’autres grands succès tout au long de sa vie.

Betty a fait ses débuts à la radio dans les années 40, faisant des apparitions dans « Blondie », « The Great Gildersleeve » et « This is Your FBI ». Elle a finalement obtenu son propre programme de radio. En 1949, elle commence à travailler sur une émission de variétés télévisée avec Al Jarvis appelé « Hollywood à la télévision » – qu’elle a ensuite co-animé – avant de se lancer dans d’autres rôles à la télévision.

Son rôle comique d’évasion est venu en 1973 lorsqu’elle a joué Sue Ann Nivens dans « The Mary Tyler Moore Show » … qui a duré jusqu’en 1977, puis elle a obtenu son rôle principal dans « The Betty White Show ».

Avec 115 crédits d’acteur à son actif, Betty a joué des rôles dans des productions comme « Life with Elizabeth », « Date with the Angels », « The Love Boat », « Mama’s Family », « The Golden Palace », « Ladies Man », » Ce spectacle des années 70″, « Higglytown Heroes », « Boston Legal », « The Bold and the Beautiful », « Pound Puppies », « Hot in Cleveland » et beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres émissions et films.

Elle a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière, dont plusieurs Emmy Awards, Screen Actors Guild Awards, American Comedy Awards et même un Grammy. Elle a été nominée pour plusieurs Golden Globes et a également été honorée par de nombreux prix et célébrations pour l’ensemble de ses réalisations par le biais de plusieurs organisations.

Lire du contenu vidéo

21/08/12 TMZ.com

La dernière fois que nous avons eu Betty devant la caméra, elle se taquinait en créant une page Facebook pour elle-même.

Comme nous vous l’avons dit … Betty avait été très prudente pendant la pandémie, se refroidissant principalement à la maison et passer le temps en lisant, en regardant la télévision et en faisant des mots croisés.

Betty avait 99 ans et elle s’apprêtait à célébrer son 100e anniversaire le 17 janvier.

DÉCHIRURE