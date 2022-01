Betty White est connue comme une championne de la faune et une amoureuse des animaux

Betty White, décédée vendredi à l’âge de 99 ans, restera dans les mémoires de beaucoup comme d’une artiste emblématique qui a charmé les Américains à travers leurs écrans de télévision pendant des décennies, mais elle était aussi une amoureuse passionnée des animaux et une défenseure de longue date du bien-être animal.

La star de « Golden Girls » a écrit dans son livre de 2012, « Betty & Friends: My Life at the Zoo », qu’elle est tombée amoureuse des animaux à un jeune âge après avoir accompagné ses parents dans des zoos.

« Je suis un zoophile confirmé et j’apprécie particulièrement les changements positifs qui ont eu lieu dans l’ensemble de la communauté des zoos au cours des dernières décennies, et le rôle essentiel qu’ils jouent aujourd’hui dans la perpétuation des espèces en voie de disparition », a écrit White.

Betty White tenant un chiot dans un centre d’adoption géré par la Society for the Prevention of Cruelty to Animals Los Angeles. (Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux Los Angeles)

White a commencé à travailler avec la Society for the Prevention of Cruelty to Animals Los Angeles dès les années 1940, alors qu’elle était dans la vingtaine.

« Betty et moi plaisanterions en disant qu’elle nous survivrait à tous », a déclaré vendredi la présidente de la spcaLA, Madeline Bernstein.

« Elle a été inspirée de prêter sa célébrité pour donner une voix aux animaux et a attiré beaucoup d’attention sur la cause du bien-être des animaux. Notre ami pour la vie va nous manquer. »

Betty White est vue tenant une trompe d’éléphant dans cette image publiée par la Morris Animal Foundation, avec laquelle la star de la télévision a été impliquée pendant cinq décennies. (Fondation Morris pour les animaux)

White a été impliqué dans la Morris Animal Foundation pendant 50 ans, occupant divers rôles en tant qu’administrateur, président du conseil d’administration et porte-parole.

« Betty a toujours fait passer les animaux en premier. Dans les années 1990, elle a suggéré que la gestion de la douleur devrait être un domaine de recherche future et a financé les premières études », a déclaré vendredi l’ancien directeur exécutif de la Morris Animal Foundation, le Dr Rob Hilsenroth.

« Aujourd’hui, si un vétérinaire effectue une chirurgie élective, comme une stérilisation ou une stérilisation sans utiliser la gestion de la douleur, il/elle pourrait faire face à une accusation de faute professionnelle. Vous pouvez remercier Betty White pour ce changement révolutionnaire dans la façon dont nous pratiquons toutes les phases de la médecine vétérinaire aujourd’hui . »

1986 portrait de l’actrice Betty White, une militante animalière connue et vedette de la série télévisée « Golden Girls ». (.)

Elle a également été administratrice pendant des décennies de la Greater Los Angeles Zoo Association.

« Personne n’est un champion plus passionné [of] la mission du zoo de prendre soin des animaux et de les protéger dans la nature », a écrit le zoo de Los Angeles plus tôt cette année à l’occasion de son 99e anniversaire.

L’agent de longue date et ami proche de White, Jeff Witjas, a confirmé la nouvelle de sa mort vendredi.

Elle aurait eu 100 ans le 17 janvier.