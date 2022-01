Betty White était de « bonne humeur » lors du tournage d’un hommage aux fans à peine 10 jours avant sa mort: « Très douce »

Betty White était de « bonne humeur » et « excitée » de rendre un hommage vidéo à ses fans, a déclaré le producteur Steve Boettcher.

Avant sa mort, la star bien-aimée se préparait à célébrer son 100e anniversaire le 17 janvier.

Dans le cadre de la célébration, elle a participé à un documentaire spécial intitulé « Betty White: 100 Years Young – A Birthday Celebration », qui serait diffusé dans les cinémas à travers le pays. Non seulement le long métrage spécial a marqué ce qui allait devenir sa dernière interview, mais Boettcher a révélé qu’elle avait également filmé une vidéo hommage à ses fans seulement 10 jours avant sa mort qui accompagnera le spécial.

« Elle était géniale, elle était drôle, c’était l’adorable Betty White que nous connaissons et aimons tous », a déclaré Boettcher au magazine People. « Je veux dire, vous la voyez, et vous ne pouvez pas vous empêcher de l’aimer, et elle était incroyable – tout simplement incroyable. »

L’APPARITION INVITÉE DE BETTY WHITE EN TANT QU’ELLE-MÊME SUR ‘THE ODD COUPLE’ AUX CTÉS DE MARI ALLEN LUDDEN RESURFACES

Betty White était de « bonne humeur » et « excitée » de rendre un hommage vidéo à ses fans, a déclaré le producteur Steve Boettcher. (Photo de Joe Scarnici/.)

Il a poursuivi en notant que la vidéo était l’idée de White.

« Elle a également insisté sur le fait de parler aux fans et de leur dire à quel point elle a beaucoup d’amour et d’admiration pour eux, et c’est tellement sincère, elle le pensait vraiment », a-t-il déclaré. « Et c’était son idée de faire cette petite vidéo. Ce n’était pas notre idée, donc je pense que cela la rend encore plus spéciale. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Boettcher a partagé que White « était ravi de s’habiller aussi et d’être glamour » et que l’actrice « avait l’air incroyable ».

« C’est très, très doux », a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Bien que le documentaire était à l’origine destiné à être une célébration d’anniversaire pour White, les organisateurs ont rapidement annoncé qu’ils avaient toujours l’intention de lancer le spécial le 17 janvier. Cependant, il sera évidemment réorganisé un peu pour être davantage une célébration de sa vie. et carrière. Selon la page Fathom Events de l’événement, il a déjà été renommé « Betty White: A Celebration ».

Tyler McCarthy de Fox News a contribué à ce rapport