Betty White honorée par les éclaireuses avec son propre écusson commémoratif après sa mort à 99 ans

Les éclaireuses rendent hommage à Betty White, rendant hommage à l’héritage de la défunte actrice avec un écusson commémoratif à travers la série Amazing Woman of the Month des Girl Scouts of the Jersey Shore en janvier. Le programme national est un « merveilleux hommage » à la star des Golden Girls après la mort de la star bien-aimée le 31 décembre à quelques semaines de son 100e anniversaire.

« Nous sommes vraiment attristés par le décès de Betty White, mais la réponse incroyable au programme de patchs est un merveilleux hommage à son impact sur les femmes », a déclaré à PEOPLE Heather Coburn, directrice générale par intérim des Girl Scouts of the Jersey Shore. « Elle est un modèle fort pour les filles – une féministe, une défenseure des droits civiques, une militante pour les animaux, une actrice brillante et un être humain globalement sympathique. »

La série Amazing Woman of the Month choisit une femme emblématique chaque mois qui permet aux participants de gagner un écusson personnalisé en leur honneur grâce à des activités autoguidées. Jusqu’à présent, les lauréats comprenaient Shirley Chisholm, Eleanor Roosevelt et Ruth Bader Ginsburg. White a été choisie comme icône de janvier avant son décès, le programme encourageant les filles à construire un faux téléviseur, à créer leur propre jeu télévisé, à défendre les animaux et à apprendre à s’entendre avec les autres.

Lorsque la star de Hot in Cleveland est décédée le 31 décembre, les inscriptions au programme sont passées de 712 à 2 059 dans tout le pays. L’inscription reste ouverte pour 10 $, et une introduction au programme aura lieu de 19 h à 19 h 30 HE le 12 janvier sur Zoom en direct ou disponible pour regarder plus tard enregistré.

Les derniers moments de White ont été consacrés au souvenir de son défunt mari, l’animateur de jeu télévisé Allen Ludden, décédé en 1981. Une amie proche, Vicki Lawrence, qui a travaillé avec la star dans The Carol Burnett Show et Mama’s Family, a déclaré au Hollywood Reporter qu’elle avait appris de Carol Burnett une douce histoire sur le dernier mot de White.

« Je savais qu’elle n’allait pas bien, et cela allait arriver, mais c’était toujours triste de ne pas avoir de ses nouvelles », a expliqué Lawrence. « J’ai parlé à Carol hier, et nous avons convenu qu’il est tellement difficile de voir les gens que vous aimez partir. Elle a dit qu’elle avait parlé à l’assistante de Betty, qui était avec elle quand elle est décédée, et elle a dit le dernier mot de sa bouche était « Allen ». C’est tellement adorable. J’espère que c’est vrai. »