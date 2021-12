Betty White, icône de la télévision, décède à 99 ans

L’actrice Betty White décède à 99 ans 2:07

(CNN espagnol) – L’actrice Betty White, icône de la télévision dont on se souviendra pour ses rôles dans « The Golden Girls », « Boston Legal » et « Hot in Cleveland », est décédée ce vendredi, selon son agent et ami proche Jeff Witjas au magazine People. déclaration.

À 99 ans, il n’était qu’à quelques semaines de célébrer son centenaire le 17 janvier.

« Même si Betty était sur le point d’avoir 100 ans, je pensais qu’elle vivrait éternellement », a déclaré Witjas. « Elle va beaucoup me manquer, tout comme le monde animal qu’elle aimait tant. Je pense que Betty n’a jamais eu peur de mourir parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari bien-aimé Allen Ludden. Elle croyait qu’elle serait à nouveau avec lui. »

CNN a contacté Witjas pour commentaires.

Au cours de la première moitié de sa carrière, qui a été reconnue par le Guinness World Records comme la plus longue carrière télévisuelle d’une femme, White était une présence régulière, bien que peu perceptible, à la radio et à la télévision.

Il y avait des comédies des années 1950, un talk-show en 1954 et même un rôle dans le film de 1962 « Advise and Consent ». De temps en temps, elle est apparue dans des jeux télévisés, en particulier sur « Password », hébergé par son troisième mari, Allen Ludden.

« C’était un peu déplacé, un peu anti-féminin, d’être … vous ne devriez pas être drôle », a rappelé White dans une interview avec CNN en 2017, se remémorant ses débuts à Hollywood. Puis il a rappelé qu’à cette époque, on s’attendait à ce que les femmes « viennent et soient jolies ».

Mais à partir de son interprétation de la diva de la cuisine cinglante Sue Ann Nivens dans la sitcom des années 1970 « The Mary Tyler Moore Show », qui a commencé quand elle avait 51 ans, White a développé un talent pour représenter la femme apparemment âgée au cœur. le Midwest qui avait une vie intérieure débridée. Ce faisant, il a créé une nouvelle génération de fans, une base qui n’a fait qu’augmenter à mesure qu’il atteignait ses 90 ans.

C’était Rose Nylund, sexuellement expérimentée, bien que naïve, dans « The Golden Girls ».

White a également joué un secrétaire cinglant et parfois violent dans « Boston Legal ». Elle avait une place d’invité sur « Les Simpsons », a animé « Saturday Night Live » – ​​la personne la plus âgée à le faire – et est même apparue dans une publicité Snickers.

Quoi qu’il en soit, il a pris son succès, mais pas son travail, à la légère.

« Je traverse la meilleure période de ma vie, et le fait que je continue de travailler… quelle chance pouvez-vous avoir ? », a-t-il déclaré au Huffington Post en 2012.

Betty White était censée passer à la télévision

A 17 ans, en 1939, il participe à une émission télévisée expérimentale. La technologie en était encore à ses balbutiements, ayant fait ses débuts publics à l’Exposition universelle de New York en 1939.

« J’ai dansé dans une émission télévisée expérimentale, la première sur la côte ouest, au centre-ville de Los Angeles », a-t-il déclaré au Guinness World Records. « Je portais ma toge de fin d’études secondaires et notre président du corps étudiant de Beverly Hills High, Harry Bennett, et moi avons dansé la ‘Merry Widow’s Waltz’.

White était originaire du Midwest, née à Oak Park, Illinois, le 17 janvier 1922. (Sa mère était femme au foyer et son père était cadre dans une entreprise d’électricité).

Quand il avait deux ans, sa famille a déménagé dans la région de Los Angeles, où son père a commencé à fabriquer des radios. Pendant la Grande Dépression, les affaires sont devenues si difficiles qu’à un moment donné, il les a échangés contre des chiens, espérant que cela deviendrait une entreprise. White se souvient que sa famille avait environ 20 chiens. Elle est devenue une amoureuse des animaux depuis toujours.

White a fréquenté le Beverly Hills High School et à un moment donné, a écrit une pièce dans laquelle elle a été choisie pour le rôle-titre. « Je suppose que c’est à ce moment-là que mon intérêt est venu », a-t-il déclaré aux archives de la télévision américaine.

White est devenue un modèle après son apparition à la télévision, bien que sa carrière ait été écourtée par la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle elle a servi dans les services bénévoles des femmes des États-Unis.

Après la guerre, il a travaillé dans le théâtre et a finalement commencé à décrocher des rôles à la radio dans des émissions comme « The Great Gildersleeve » et « Blondie ». En 1949, un animateur de radio de Los Angeles, Al Jarvis, lui a demandé d’être sa « Friday Girl » pour une émission de télévision en direct de cinq heures et demie qui prétendait être son émission de radio à la télévision, mais est rapidement devenue une émission de variétés en vrac, « Hollywood à la télévision ».

« C’était comme aller à l’université de la télévision », se souvient-il. Après un peu plus de deux ans, White est devenu le seul présentateur.

Il a ensuite participé à d’autres émissions : une émission souscrite, « Life with Elizabeth » ; une comédie NBC, « Rendez-vous avec les anges » ; le premier des quatre programmes intitulé « The Betty White Show » ; la présentation des défilés, « devait être telle que, si un panneau devenait rouge et six voitures alignées, je les annonçais », a-t-il déclaré ; et une variété d’annonces et d’apparitions. White a ensuite eu sa propre société de production, une rareté pour une femme à l’époque.

Elle a également fait des jeux télévisés, ce qui l’a amenée à rencontrer Ludden, son troisième mari.

Ludden était l’hôte de « Password » et White était un panéliste lors de la troisième semaine de l’émission en 1961. Plus tard, les deux ont travaillé ensemble sur l’émission d’été et sont devenus de bons amis. Ludden, un veuf, est devenu un fervent prétendant, achetant à White – divorcé deux fois et réticent à se remarier – une alliance, la courtisant à Los Angeles via des voyages transcontinentaux depuis son domicile de New York.

Elle a finalement accepté un an plus tard lorsqu’il a acheté ses boucles d’oreilles et un lapin en peluche pour Pâques, ce dernier faisant appel à son amour des animaux.

« J’en suis venu à regretter cette année-là que j’ai perdu en disant ‘non’. J’aurais tout donné pour le récupérer », a-t-il déclaré à propos de son histoire d’amour avec Ludden.

Ils ont été mariés pendant 18 ans jusqu’à la mort de Ludden d’un cancer en 1981. White ne s’est jamais remarié.

Pendant une grande partie des années 1960 et jusque dans les années 1970, White a travaillé régulièrement mais discrètement, avec des apparitions fréquentes dans des talk-shows et des jeux télévisés et avec des invités occasionnels. (À un moment donné, on lui a demandé de faire partie de l’équipe « Today Show »). Au début des années 1970, il a animé l’émission syndiquée « The Pet Set », qui présentait des célébrités et leurs animaux.

White et Ludden avaient de nombreux amis, dont Mary Tyler Moore et son mari producteur, Grant Tinker. À la demande de la directrice de casting de « MTM » Ethel Winant, White a été choisie pour incarner Sue Ann Nivens, la « femme au foyer heureuse » douce et légère tout en faisant son émission de cuisine, mais une harpie affamée d’hommes là-bas. des caméras.

Il s’agissait à l’origine d’un épisode isolé (Nivens aurait une liaison avec le mari d’un autre personnage), mais à la fin de l’épisode, l’alchimie était si forte que White est devenu un personnage régulier.

Il a remporté deux Emmy Awards pour ce rôle.

White aimait travailler avec les acteurs, mais a noté que « la magie de la série était l’écriture. … C’était une merveilleuse combinaison. »

Une décennie plus tard, White a de nouveau réussi en jouant Rose dans « The Golden Girls », la série 1985-1992 sur quatre femmes plus âgées qui partagent une maison à Miami.

Le script était « dynamite », se souvient White. Elle était à l’origine choisie pour incarner Blanche, la veuve obscène jouée par Rue McClanahan, mais le réalisateur Jay Sandrich, qui avait travaillé avec White sur « MTM », ne voulait pas qu’elle se répète et a suggéré Rose.

Les acteurs s’entendaient à merveille, se souvient White.

« Ils sont comme quatre points cardinaux », se souvient-il. « C’est pourquoi nous nous adaptons si bien. »

La série a remporté une tonne d’Emmys au cours de ses sept saisons, dont une pour White.

White n’a jamais quitté l’œil du public. Après l’arrêt de la diffusion de « The Golden Girls », elle a continué à travailler, soit en tant que porte-parole pour le bien-être animal – elle a été membre du conseil d’administration de la Morris Animal Foundation pendant plus de 40 ans – soit en tant qu’invitée sur plusieurs chaînes de télévision. spectacles.

Mais même elle n’était pas préparée au regain de popularité qui a accompagné son apparition dans le film « Proposal » de 2009, dans lequel elle jouait le rôle de la grand-mère de Ryan Reynolds.

Aux SAG Awards 2010, elle a reçu un honneur pour l’ensemble de sa carrière et a été présentée sans vergogne par la co-vedette de « Proposal », Sandra Bullock, comme « une personne très bouleversante ».

Après avoir reçu une longue standing ovation, il a donné son meilleur coup :

» N’est-ce pas réconfortant de voir jusqu’où une fille simple comme elle peut aller ? » a-t-il dit à propos de Bullock.

Plus tard, elle a ajouté : « À ce jour, je suis en admiration devant les stars. Je regarde le public et je vois tellement de visages célèbres. Mais ce qui m’étonne vraiment, c’est que je connais tant d’entre vous et que j’ai travaillé avec de nombreux quelques. » « Peut-être, ajouta-t-il, j’ai été avec un couple. Et vous savez qui ils sont. »

Et puis elle est devenue sérieuse.

« C’est le point culminant de ma vie professionnelle », a-t-il déclaré. « Merci du fond du coeur. »

Des années plus tard, il se demandait encore pourquoi il avait soudainement à nouveau attiré l’attention.

« Je ne sais pas d’où ils tirent cette histoire de » retour « », a-t-elle déclaré à Oprah Winfrey en 2015. « Je travaille régulièrement depuis 70 ans! »

Mais Betty White ne s’est jamais arrêtée. Il était dans la pub Snickers. L’apparition sur « SNL ». Une autre série, « Hot in Cleveland », et des apparitions dans « Community », « Save Me » (dans le journal de Dieu) et jusque dans « WWF Raw ». Il avait un compte Twitter avec plus d’un million de followers.

Elle n’a jamais rien pris pour acquis, mais est restée la même femme terre-à-terre, légèrement espiègle et attirante que le public a vue pour la première fois plusieurs décennies plus tôt.

« Je suis la vieille dame la plus chanceuse sur deux pieds », a-t-elle déclaré à CNN en 2017. « Je peux toujours trouver un emploi, à cet âge. J’irai dans ma tombe en disant: » Puis-je auditionner pour ce rôle demain? »