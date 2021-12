Betty White : l’actrice des Golden Girls est décédée – El Sol de México

Betty White, l’actrice légendaire de « The Golden Girls » (1985-1992), est décédée ce vendredi à l’âge de 99 ans, a rapporté le média de célébrités TMZ.

Icône de la télévision aux États-Unis et célèbre dans le monde entier, White aurait eu 100 ans le 17 janvier.

L’artiste a prévu de célébrer son centenaire avec « Betty White: 100 Years Young, A Birthday Celebration », un film qui sortira en salles à la mi-janvier pour commémorer la carrière et la vie de l’une des actrices les plus aimées des États-Unis. En plus d’être un pionnier dans le monde de la télévision.

Outre « The Golden Girls », White a laissé sa marque sur d’autres séries très importantes sur le petit écran telles que « The Mary Tyler Moore Show » (1970-1977) ou « Life with Elizabeth » (1952-1955).

Elle s’est également démarquée par son humour et sa personnalité en tant qu’invitée de nombreux concours télévisés.

Dans les dernières années de sa vie, elle est devenue une célébrité particulièrement appréciée sur Internet, est devenue l’animatrice la plus âgée de « Saturday Night Live » en 2010 à l’âge de 88 ans, et a participé à des films tels que « The Proposal » (2009) avec Sandra Bullock et des séries comme « Hot in Cleveland » (2010-2015).

La mort de White est rapidement devenue une tendance mondiale sur Twitter et de nombreux fans du monde entier ont pleuré son décès.