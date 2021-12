Betty White organise un événement cinématographique spécial pour célébrer son 100e anniversaire

Betty White invite tout le monde à célébrer son 100e anniversaire ! L’actrice bien-aimée marque le début de ses années de centenaire le 17 janvier et a une première spéciale de film dans les salles pour ce jour-là, ne revenant que sur sa vie et sa carrière à Hollywood. Le film, intitulé Betty White: 100 Years Young, reviendra sur certains de ses plus grands rôles au fil des ans et mettra en vedette White au milieu d’un casting de ses amis célèbres.

Certaines des célébrités célébrant avec White incluent Ryan Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin Manuel-Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Jay Leno, Carol Burnett, Craig Ferguson, Jimmy Kimmel, Valerie Bertinelli, James Corden, Wendy Malick et Jennifer J’adore Hewitt.

« Vous vivrez les moments les plus drôles de Betty dans The Golden Girls, en organisant Saturday Night Live, Hot in Cleveland, The Proposal, The Mary Tyler Moore Show – et un épisode perdu de la toute première sitcom de Betty », indique la description. « De plus, Betty révèle des histoires intérieures de sa vie et de sa carrière incroyables. Il s’agit d’un événement spécial d’une journée seulement, la fête vous attend. »

Dans une bande-annonce du film, White salue la caméra alors que plusieurs stars prononcent son nom, dont Reynolds, Burnett, Bertinelli et feu Alex Trebek. « Bonjour, je suis Betty White. Je me sens tellement chanceuse d’avoir eu une aussi belle carrière que celle que j’ai eue depuis aussi longtemps que je l’ai », a-t-elle déclaré à la caméra. Bertinelli ajoute à la fin de la bande-annonce pourquoi tout le monde est si amoureux de White, « C’est juste la magie de Betty White – tout le monde n’a pas ça. »

Plus tôt ce mois-ci, Ray Richmond a publié un nouveau livre sur l’actrice et son héritage, intitulé à juste titre Betty White: 100 Remarkable Moments in an Extraordinary Life. « Ce que les gens adorent chez Betty, c’est à quel point elle est prête à tout pour la tarte aux pommes et l’Amérique – et du même coup, elle peut jurer comme un marin », a déclaré l’auteur à Variety. Il a ajouté: « Elle ne pense pas qu’elle est tout cela. C’est attrayant pour l’Amérique traditionnelle. Elle sait comment mesurer la pièce et l’ambiance mieux que n’importe quel artiste que j’ai jamais vu. Et elle connaît sa marque mieux que quiconque. Elle sait ses limites, les limites qu’elle peut franchir. Elle le fait avec flair et raffinement. » Betty White: 100 Years Young sera diffusé dans certaines salles de cinéma le 17 janvier uniquement.