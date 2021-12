Betty White pleure les médias sociaux quelques jours avant son 100e anniversaire

L’actrice bien-aimée Betty White est décédée à l’âge de 99 ans vendredi matin. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par TMZ et elle s’est produite quelques jours seulement avant son anniversaire (17 janvier). TMZ a également signalé que White n’avait eu aucune maladie soudaine et ne luttait pas contre une maladie particulière. Il a été rapporté que White est mort de causes naturelles.

« Même si Betty était sur le point d’avoir 100 ans, je pensais qu’elle vivrait pour toujours », a déclaré l’agent de White et ami proche, Jeff Witjas, à PEOPLE dans un communiqué vendredi. « Elle va terriblement me manquer, tout comme le monde animal qu’elle aimait tant. Je ne pense pas que Betty ait jamais eu peur de mourir parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari le plus aimé, Allen Ludden. Elle croyait qu’elle serait à nouveau avec lui. »

Avant sa mort, White a dit à PEOPLE à quel point elle était excitée d’avoir 100 ans. « Je suis tellement chanceuse d’être en si bonne santé et de me sentir si bien à cet âge », a-t-elle déclaré. « C’est incroyable. » White est connue pour son travail sur The Golden Girls, diffusé de 1985 à 1992. Elle était également une habituée du Mary Tyler Moore Show de 1973 à 1977. Voici un aperçu des fans qui réagissent à la nouvelle.

Amour Netflix

Betty White : Première dame de la télévision – et nos cœurs. Repose en paix ️ pic.twitter.com/AInUQ80HHn – Netflix (@netflix) 31 décembre 2021

Un fan a répondu: « Tout le monde doit regarder ça maintenant. Betty était une force puissante pour les femmes et POC à travers ses actions quotidiennes. En étant simplement la bonne personne qu’elle était et en travaillant dur. Elle a rendu le monde meilleur. «

précédentsuivant

Tout simplement doré

doré

adjectif 1. brillant, métallique ou brillant comme l’or.

2. plein de bonheur, de prospérité ou de vigueur.

3. très talentueux et privilégié ; destiné au succès.

4. Betty Blanche. pic.twitter.com/uLiOr5j13X – Dictionary.com (@Dictionarycom) 31 décembre 2021

Un autre fan a écrit : » J’ai redouté le jour, cette nouvelle ! Je t’ai aimé [Betty White] depuis que je suis enfant. Rester éveillé le samedi soir pour te regarder sur les Golden Girls. Je t’aime dans l’émission The Mary Tyer Moore ! Je suis triste mais heureux que tu aies enfin retrouvé ton amour, Allen. »

précédentsuivant