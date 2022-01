Betty White portera son nom à son chiot, honoré par les chiens-guides pour aveugles

Betty Blanche était une amoureuse des animaux connue qui a soutenu un certain nombre d’organisations tout au long de sa vie…

Le PDG de Chiens-Guides pour Aveugles, Christine Benninger, raconte TMZ… Betty était une véritable amie de l’organisation pendant plus de 35 ans… et c’est pourquoi ils donneront son nom à l’un de leurs chiots Golden Retriever.

Le nom du chien — BettyRose. C’est un clin d’œil au personnage de Betty dans « Golden Girls ».

Le toutou ira chez un éleveur de chiots vers l’âge de 6 semaines. Betty elle-même est devenue éleveuse lorsqu’elle a adopté un Golden Retriever nommé Pontiac. Il a été son chiot pendant de nombreuses années.

On nous dit qu’il y aura également un hommage à Betty en octobre à San Fran … où le personnel et les bénévoles partageront des histoires sur Betty et joueront un montage vidéo pour honorer ses décennies de dévouement à l’organisation.

GDB est la plus grande école de chiens-guides en Amérique du Nord, et l’héritage de Betty continuera à vivre à travers l’organisation et la petite Mme BettyRose.

Les hommages à Betty White ne se terminent pas avec GDB… sa ville natale vient d’annoncer qu’elle reconnaîtra le 17 janvier comme « Betty White Jour » à l’occasion de ce qui aurait été son 100e anniversaire.