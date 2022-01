Betty White reçoit un hommage à l’armée américaine avec une photo rare et jamais vue de la Seconde Guerre mondiale

Non seulement les amis célèbres, les admirateurs et les fans de longue date de Betty White pleurent la perte de l’icône hollywoodienne, mais l’armée américaine a également mis en lumière l’importance de White pour eux. Dans une déclaration sur Twitter le vendredi 31 décembre, l’armée américaine a déclaré qu’elle était « attristée par le décès de Betty White ». La star des Golden Girls avait une histoire personnelle avec la branche. « Non seulement était-elle une actrice incroyable, elle a également servi pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que membre des American Women’s Voluntary Services. Une véritable légende à l’écran et en dehors », a conclu la déclaration de l’armée.

White a commencé sa carrière en tant que mannequin et actrice dans les années 1930. Mais ses rêves ont été mis en veilleuse pendant la Seconde Guerre mondiale. À seulement un mois de son 20e anniversaire en 1941, White a enfilé un uniforme pour travailler avec l’American Women’s Voluntary Services (AWVS). La succursale a fourni des femmes bénévoles pour offrir des services, notamment la conduite d’ambulances et de camions, la lutte contre les incendies, le repérage d’aéronefs, la navigation et la photographie.

Nous sommes attristés par le décès de Betty White. Non seulement était-elle une actrice incroyable, mais elle a également servi pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que membre des American Women’s Voluntary Services. Une véritable légende sur et en dehors de l’écran. pic.twitter.com/1HRDYCeV7w – Armée américaine (@USArmy) 31 décembre 2021

En parlant avec Cleveland Magazine en 2010, White a parlé de son expérience. Elle a été affectée pour être un chauffeur de camion de fournitures à des casernes dans les collines d’Hollywood. Elle a également assisté à des danses pour les troupes avant leurs déploiements à l’étranger.

« C’était une période étrange et déséquilibrée avec tout », a déclaré White à propos de la mission. « Je suis sûre que les jeunes vivent maintenant », a-t-elle ajouté, évoquant la guerre en cours en Afghanistan à l’époque. « Nous n’apprendrons jamais. Nous n’apprendrons jamais. »

La mort de White est survenue deux semaines seulement avant son 100e anniversaire. Le monde s’attendait à une grande fête avec White. Au moment de sa mort, elle avait la carrière la plus longue pour une femme à la télévision, avec une carrière s’étalant sur 8 décennies.

Mis à part son travail professionnel, White était importante dans le monde de la philanthropie, en particulier pour les droits des animaux. Certaines des organisations qu’elle a soutenues comprenaient l’ASPCA et la Greater Los Angeles Zoo Association. Son amour pour les animaux a commencé quand elle était enfant.

« C’est tellement ancré en moi », a-t-elle déclaré, selon le Smithsonian Magazine. « Ma mère et mon père étaient tous les deux de formidables amoureux des animaux. Ils m’ont imprégné du fait que, pour moi, il n’y a pas un animal sur la planète que je ne trouve pas fascinant et sur lequel je veuille en savoir plus. »