Betty White révèle ses secrets pour une longue vie avant son 100e anniversaire

Betty White marquera bientôt son 100e tour du soleil. Avant cet anniversaire marquant, White a parlé avec PEOPLE et a partagé ses secrets pour vivre une si longue vie. La star aura 100 ans le 17 janvier.

White a d’abord expliqué ce que c’est que d’avoir 100 ans. Elle a déclaré au point de vente qu’il s’agissait d’une étape « incroyable » et a ajouté: « Je suis tellement chanceuse d’être en si bonne santé et de me sentir si bien à cet âge. » En ce qui concerne la façon dont elle maintient son attitude positive, elle a déclaré qu’elle était « née une optimiste farouche ». L’acteur a poursuivi : « Je l’ai reçu de ma mère, et cela n’a jamais changé. Je trouve toujours le positif. »

Bien sûr, White a également partagé quelques secrets sur la façon dont elle a vécu une vie si longue et épanouissante. Elle a d’abord plaisanté en disant qu’elle était en si bonne santé parce qu’elle évite « tout ce qui est vert ». Plus sérieusement, White parvient à s’occuper en s’engageant dans une grande variété d’activités. Elle a dit à PEOPLE qu’elle aimait un style de vie tranquille à Los Angeles et qu’elle aimait les mots croisés et les jeux de cartes. The Hot in Cleveland alun aime aussi regarder la télévision, car vous pouvez souvent la trouver en train de regarder des programmes tels que des documentaires sur les animaux, Jeopardy ! et le golf (entre autres sports).

Ailleurs dans le long métrage PEOPLE de White, ses amis célèbres, dont Ryan Reynolds et Sandra Bullock, ont parlé avec émotion de la principale dame. Jeff Witjas, l’agent et ami de longue date de White, a également donné un aperçu de la façon dont la star parvient à rester si positive, déclarant à la publication : « Betty vit une vie de bonheur. Elle pense toujours aux autres d’abord, et elle reste positive quoi qu’il arrive, même quand je l’ai battue à notre jeu préféré de gin rami ! »

White fêtera son prochain anniversaire de manière excitante, selon USA Today. Les fans peuvent participer aux célébrations en visitant leur théâtre local pour regarder l’extravagance du 100e anniversaire de White. Le film mettra en lumière des moments de l’impressionnante carrière de White au cinéma et à la télévision. Il présentera également des camées de célébrités d’individus comme Tina Fey et Robert Redford, qui ont été sollicités pour réfléchir à la vie de White. Les billets pour l’événement spécial sont actuellement disponibles via Fathom Events.