Betty White, star de la télévision et chérie de l’Amérique, à travers les années

White est né le 17 janvier 1922 à Oak Park, dans l’Illinois, et a grandi à Los Angeles. (Banque de photos NBCU/NBCUniversal via . via .)

Elle a fait du mannequinat et dans les années 1940, elle travaillait à la radio. (.)

Cela a débouché sur l’animation d’une émission de variétés à la télévision. En 1950, elle est nominée pour son premier Emmy. (Archives de photos ABC/Contenu de divertissement général Disney via .)

Après être apparu en tant que personnage principal dans l’émission télévisée « Life With Elizabeth » de 1952 à 1955, White est ensuite apparu dans un certain nombre de talk-shows et de jeux télévisés dans les années 1950 et 1960. (Banque de photos NBCU/NBCUniversal via . via .)

En 1973, elle a décroché le premier rôle qui lui a valu une reconnaissance nationale : Sue Ann Nivens, la ménagère complice et douce comme une tarte qui vous poignarde dans le dos dans « The Mary Tyler Moore Show », un rôle qui lui a apporté des Emmys dos à dos. (Archives de photos CBS/.)

La prochaine partie de signature de White, Rose Nylund sur « The Golden Girls », était presque le contraire de Sue Ann. (Archives de photos ABC/Contenu de divertissement général Disney via .)

White est ensuite apparu en tant qu’invité dans plusieurs émissions de télévision, dans le feuilleton « The Bold and the Beautiful », dans le film « The Proposal » de 2009 et dans une publicité du Super Bowl 2010 pour Snickers, avant de rejoindre « Hot in Cleveland » plus tard cette année-là. (Joe Scarnici/.)

White était également connue pour son affinité pour les animaux. L’actrice était un partisan actif d’un certain nombre d’organisations animales et de zoos. (Bob Riha, Jr./.)

White s’est marié trois fois : en 1945 avec le pilote de l’armée Dick Barker, de 1947 à 1949 avec l’agent hollywoodien Lane Allen et avec l’animateur de « Password » Allen Ludden de 1963 jusqu’à sa mort en 1981. Ludden et White sont représentés ici. (Archives de photos ABC/Contenu de divertissement général Disney via .)

Tout au long de sa riche carrière, White a été honorée de huit Emmy Awards. Elle a également reçu le prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière en 2015. (.)

Nate Day de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport