Betty White, star des « Golden Girls » et icône bien-aimée, décédée à 99 ans

Betty White, l’actrice légendaire connue pour son passage dans The Golden Girls, est décédée vendredi matin, selon TMZ. Elle avait 99 ans. Le décès est survenu quelques semaines seulement avant son 100e anniversaire (17 janvier) et les forces de l’ordre ont déclaré à TMZ que White était décédée chez elle.

White a joué dans plusieurs émissions de télévision au cours des huit dernières décennies, à partir de 1939. Elle a acquis une grande popularité pour son rôle de Rose Nylund dans The Golden Girls qui s’est déroulé de 1985 à 1992. Dans l’ensemble, White a 115 crédits d’acteur, apparaissant dans des émissions telles que The Mary Tyler Moore Show, The Betty White Show, The Love Boat et Mama’s Family.

White a fait ses débuts dans les années 1940, apparaissant dans des émissions de radio telles que Blondie, The Great Gildersleeve et This is Your FBI avant d’avoir sa propre émission de radio. En 1949, White a commencé à travailler sur une émission de variétés télévisée avec Al Jarvis intitulée Hollywood on Television avant de décrocher d’autres rôles à la télévision dans les années 1950.

Dans la carrière de White, elle a été nominée pour 21 Primetime Emmy Awards et en a remporté cinq. Deux des Emmys sont venus de son travail sur The Mary Tyler Moore Show, un pour The Golden Girls, un pour son apparition dans The John Larroquette Show et un pour son apparition dans Saturday Night Live. Sa dernière émission télévisée où elle était une habituée de la série était Hot in Cleveland, diffusée sur TV Land de 2010 à 2015. White a joué dans la série avec Wendie Malick, Jane Leeves et Valerie Bertinelli.

Dans une récente interview avec PEOPLE, White a révélé ce qu’elle ressentait à l’idée d’avoir 100 ans. « Je suis tellement chanceuse d’être en si bonne santé et de me sentir si bien à cet âge », a déclaré White. « C’est incroyable. » White a également déclaré qu’elle était une « optimiste coquette née », ce qui est la clé de son attitude optimiste. « Je l’ai eu de ma mère, et cela n’a jamais changé », dit-elle. « Je trouve toujours le positif. »

Alors que White a eu une carrière réussie à la télévision, elle a également tenu bon dans les films. Certaines des apparitions au cinéma les plus notables de White sont You Again, The Proposal, Bringing Down the House et Toy Story 4. À l’occasion de son 100e anniversaire, un documentaire intitulé Betty White 100-Years Young – A Birthday Celebration devrait sortir. White, qui est né à Oak Park, Illinois et a grandi à Los Angeles, a une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a été intronisé au Television Hall of Fame en 1985.