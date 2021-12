Betty White Tendances avec le nouveau livre Milestone

Betty White figurait à nouveau sur la liste des sujets d’actualité ce week-end, et c’était encore une fois pour de bonnes nouvelles. Un nouveau livre sur la longue et riche carrière de l’acteur vient de sortir en l’honneur de son 100e anniversaire le mois prochain. Le nouveau livre Betty White : 100 Remarkable Moments in an Extraordinary Life, a été écrit par Ray Richmond et est disponible en format papier et numérique.

Richmond a rassemblé toutes les informations qu’il pouvait sur le siècle de la vie de White et son travail dans le divertissement, notant qu’elle a déjà écrit trois mémoires elle-même. Il a dit à Variety qu’il se demandait s’il restait quelque chose à dire sur White que les gens ne savaient pas déjà, mais a constaté qu’il y en avait encore beaucoup. Il a examiné l’héritage de White au sein de la culture pop, rapportant avec plaisir que son personnage à l’écran est authentique et sincère. Il pense que cette approche de la publicité est ce qui lui a permis de rester pertinente plus longtemps que peut-être n’importe quelle autre star de sa stature.

« Elle est humble à ce sujet », a déclaré Richmond. « Elle ne pense pas qu’elle est tout ça. C’est attrayant pour l’Amérique traditionnelle. Elle sait comment mesurer la pièce et l’ambiance mieux que n’importe quel artiste que j’ai jamais vu. Et elle connaît sa marque mieux que quiconque. Elle connaît ses limites, quelles lignes elle peut franchir. Elle le fait avec flair et sophistication. »

Richmond a également reconnu que la longévité et la bonne santé de White ont été d’une grande aide pour son héritage aux yeux du public. Il a déclaré: L’une des raisons pour lesquelles elle a réalisé tout ce qu’elle a est qu’une fois qu’un artiste atteint un certain âge, vous devenez emblématique et aimé simplement parce que vous êtes toujours là. de nouveaux rôles adaptés à son âge avancé.

Plus récemment, Richmond pense que White est devenue surtout connue pour sa conscience de soi et sa volonté de se moquer de son propre passé. Il a déclaré: « Ce que les gens aiment chez Betty, c’est à quel point elle joue avec la tarte aux pommes et l’Amérique – et du même souffle, elle peut jurer comme un marin. » Alors que la plupart des fans le savent, le nouveau livre explique comment White a atteint ce point et la base puissante sur laquelle il repose.

L’âge de White rend beaucoup de gens nerveux lorsque son nom apparaît sur la liste des sujets à la mode. Le mois dernier, un flash d’intérêt aléatoire pour son nom sur Twitter a presque provoqué une crise cardiaque collective chez les utilisateurs du site Web. Comme toujours, lorsque la nouvelle de ce nouveau livre a circulé, les fans devaient se rassurer et se rassurer sur le fait que White se portait bien. L’actrice aura 100 ans le 17 janvier 2022. Betty White: 100 Remarkable Moments in an Extraordinary Life est maintenant disponible partout où les livres sont vendus.