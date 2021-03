Betulio González a donné un grand combat lors de sa première tentative contre Masao Ohba

À la recherche de Fly Title depuis 50 ans

C’était les premiers mois de ce qui allait être une excellente année pour la boxe vénézuélienne. Le Barlovente de Vicente Paúl Rondón avait déjà remporté le titre semi-complet le 27 février de la même année 71 en éliminant Jimmy Dupree au Nuevo Circo de Caracas; C’était maintenant au tour de Betulio d’essayer de ramener la couronne des mouches que Ramoncito Arias, également de Zulia, avait déjà ratée le 19 avril 1958 au Nuevo Circo de Caracas, perdant par décision face à l’Argentin Pascual Pérez. Betulio avait accompli pour le moment, une belle campagne dans les anneaux vénézuéliens; il avait un record de 24 victoires, 2 défaites et 1 nul.

Ses triomphes comprenaient des noms tels que: l’ancien champion du monde philippin Bernabe Villacampo, le dominicain Ignacio Espinal, l’Argentin Juan José Brizuela, du même pays Ubaldo Duarte, le colombien Néstor «Baba» Jiménez et les Vénézuéliens Ramón Bravo, Félix Márquez, Héctor Criollo et Hilario Díaz . Masao Ohba a pour sa part affiché un bilan de 27 victoires, 2 défaites et 1 nul. Par coïncidence, l’une de ses défaites a été subie contre son compatriote Susumo Hanagata, devant qui il a ensuite défendu le titre du World Fly avec succès. La vérité est qu’Ohba s’est imposé comme le grand challenger du champion WBA, le Thaï Berkrerk Chartvanchai qui avait détrôné le Philippin Bernabé Villacampo le 5 avril 1970 à Bangkok. Le 22 octobre 1970 à Tokyo. Ohba a éliminé Chartvanchai en 13 rounds et a remporté le titre WBA Fly World.

Le combat avec Betulio

C’était une confrontation entre deux grands stylistes. Ohba, plus grand, cherchait à imposer la portée de son bras à moyenne et longue distance, ce qu’il ne réussit qu’en partie grâce à l’excellente défense de Betulio qui, avec une grande vue, passa de nombreux coups avec des mouvements millimétrés. Ohba avait l’air plus actif en jetant beaucoup de coups au fur et à mesure que Betulio avançait, mais parfois il ne jetait pas ses coups avec la continuité que l’occasion justifiait. C’étaient des rondes très régulières; tous deux ont développé leur stratégie très efficacement, bien que chacun ait ses armes pour contrer et annuler son adversaire. Cependant, parce qu’il était le challenger et parce qu’il était dans la cour de quelqu’un d’autre, Betulio a été obligé de développer une offensive efficace.

Ils sont entrés en ronde 15 avec un léger avantage apparent pour le champion. Dans ce tour, Betulio s’est détaché et a battu le champion, le fouettant avec des coups qui venaient de toutes les directions. Ce fut un large tour pour le Vénézuélien qui l’a remporté sur toutes les cartes des juges. De nombreux partisans de Betulio ont estimé plus tard qu’il avait dû se battre deux autres rounds de cette façon. Afin d’assurer la décision des juges. Il a terminé le match avec Betulio écrasant Ohba. La décision a été la suivante: l’arbitre Yusaku Yoshida l’a vu comme ça 72-70; Hiroyuki Tezaki 71-70 et Takeo Ugo 72-71 tous en faveur d’Ohba.

Qu’est-il arrivé après?

Ce combat mémorable marque 50 ans ce 1er avril 2021. Betulio a ensuite cherché le titre mondial WBC et l’a remporté par disqualification du monarque philippin Ervito Salabarria, tandis qu’Ohba a réussi 5 défenses de son titre avant de périr dans un accident de voiture mortel en janvier. 25, 1973.

Cinquante ans après ce combat mémorable, Ohba et Betulio sont deux immortels de la boxe. Le Vénézuélien vit toujours dans sa ville natale de Maracaibo, au Venezuela, et a environ 70 ans. Aujourd’hui, nous rendons justice et nous nous souvenons de ce combat historique après un demi-siècle.

(Photo gracieuseté: Millennium News)