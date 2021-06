Between The Buried And Me annonce l’album ‘Colors Ii’

Grammy Award– les métallurgistes progressifs nominés ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI sortira un nouvel album, “Couleurs II”, le 20 août via Archives sumériennes.

Pour fêter l’annonce, ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI a abandonné le premier single, “Corriger l’erreur”. Le morceau a été créé le SiriusXM‘s Métal liquide et propose des solos de batterie d’un trio à toute épreuve de Mike Portnoy, Navène Koperweis et Ken Schalk.

ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI construit son album influent de 2007, “Couleurs”, sur un engagement indéfectible envers l’intégrité artistique. Ils n’ont renforcé cet engagement que sur “Couleurs II”. Les circonstances entourant les deux enregistrements présentent des similitudes clés, mais le quintette de Caroline du Nord – Tommy Rogers (chant, claviers), Paul Wagoner (guitare solo et rythmique, accompagnement et chant), Dustie Waring (guitare rythmique et lead), Blake Richardson (batterie) et Dan Briggs (basse, claviers) – repoussent une fois de plus les limites de leur signature sonore et de la musique lourde en général.

“Surtout avec 2020, nous voulions vraiment donner tout ce que nous pouvions et montrer au monde que nous sommes toujours là”, explique Tommy. “C’est en partie la raison pour laquelle nous l’avons nommé ‘Couleurs II’. Nous étions dans un endroit similaire lorsque nous avons fait le premier ‘Couleurs’. À l’époque, nous venions d’en finir avec Ozzfest. Nous nous demandions : « Où appartenons-nous à cette scène musicale ? » Nous luttons toujours avec cela. À ces deux moments de notre carrière, nous avons décidé d’être nous-mêmes et d’écrire le meilleur album possible. Nous avons sorti des armes à feu flamboyant, et j’ai l’impression que c’est l’un de nos matériaux les plus créatifs depuis longtemps.”

“‘Couleurs’ était vraiment notre tentative d’une déclaration de faire ou de mourir », se souvient Paul. “Nous devions établir notre identité et être qui nous voulions vraiment être afin d’avoir une carrière. Cette fois-ci, notre industrie a été fermée pendant un an. Une fois les tournées annulées en raison de la pandémie, nous nous sommes dit:” Nous “Je dois écrire un disque, et ça doit être bon.” Nous devions faire quelque chose de niveau supérieur.”

“Couleurs II” liste des pistes :

01. Monochrome



02. La double hélice de l’extinction



03. Révolution dans les limbes



04. Corriger l’erreur



05. Jamais vu/choc futur



06. Regard dans l’abîme



07. Préhistoire



08. Mauvaises habitudes



09. L’avenir est derrière nous



dix. Turbulent



11. Sfumato



12. L’humain est l’enfer (un autre avec amour)

ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI prendra la route plus tard cet été pour le “Une soirée avec entre les enterrés et moi” visiter. Pour célébrer leurs 21 ans en tant que groupe, ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI jouera deux sets spéciaux chaque soir, le premier consistant en une set-list couvrant une carrière et le second, jouant leur album, “Le grand détournement” en entier.

Des dates de tournée:

03 août – Atlanta, GA @ Masquerade



04 août – Richmond, Virginie @ Canal Club



05 août – Philadelphie, PA @ Tla



06 août – Washington, DC @ Black Cat



08 août – New York, NY @ Gramercy



09 août – New York, NY @ Gramercy



10 août – Worcester, MA @ Palladium



11 août – Hartford, CT @ Webster Theatre



13 août – Poughkeepsie, NY @ The Chance



14 août – Rochester, NY @ Anthologie



15 août – Pittsburgh, Pennsylvanie @ M. Smalls



16 août – Cleveland, OH @ Beachland Ballroom



17 août – Détroit, MI @ Magic Stick



19 août – St. Louis, MO @ Old Rock House



20 août – Chicago, IL @ House Of Blues



21 août – Minneapolis, MN @ Lyric Theatre



22 août – Lawrence, KS @ Grenade



23 août – Denver, CO @ Sommet



25 août – Salt Lake City, UT @ The Complex



26 août – Boise, ID @ Knitting Factory



28 août – Seattle, WA @ El Corazon



29 août – Portland, OR @ Salle de bal Bossanova



31 août – Sacramento, Californie @ Ace Of Spades



01 septembre – Garden Grove, Californie @ Garden Grove Amp.



02 septembre – Los Angeles, Californie @ Teragram



03 septembre – Las Vegas, NV @ Fremont Country Club



04 septembre – Phoenix, AZ @ Crescent



06 septembre – Dallas, Texas @ Trees



07 septembre – San Antonio, Texas @ Rock Box



08 septembre – Houston, Texas @ Rise



10 septembre – Pensacola, Floride @ Vinyl



11 septembre – Tampa, Floride @ Orpheum



12 septembre – Fort Lauderdale, Floride @ The Culture Room



15 septembre – Nashville, TN @ Marathon Music Works



16 septembre – Charlotte, Caroline du Nord @ Underground



17 septembre – Charlotte, Caroline du Nord @ Underground