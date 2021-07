Between The Buried And Me sort une nouvelle chanson “Revolution In Limbo”

Grammy Award– les métallurgistes progressifs nominés ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI ont laissé tomber une nouvelle piste, “Révolution dans les limbes”, la deuxième chanson tirée de leur nouvel album très attendu, “Couleurs II”, qui sortira le vendredi 20 août via Archives sumériennes.

“Révolution dans les limbes” suit la sortie du premier single “Corriger l’erreur” qui a donné naissance à une brillante vidéo musicale animée, rendant hommage aux dessins animés des années 1990 que le groupe a grandi en regardant. “Corriger l’erreur” a fait ses débuts dans le Top 10 sur le iTunes Metal charts et a été le troisième morceau le plus joué sur SiriusXM‘s Métal liquide la semaine de son lancement. Les fans étaient tellement excités par le nouveau ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI musique et l’annonce de “Couleurs II” que le premier pressage des précommandes de vinyles a été complètement épuisé en seulement 24 heures.

ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI construit son album influent de 2007, “Couleurs”, sur un engagement indéfectible envers l’intégrité artistique. Ils n’ont renforcé cet engagement que sur “Couleurs II”. Les circonstances entourant les deux enregistrements présentent des similitudes clés, mais le quintette de Caroline du Nord – Tommy Rogers (chant, claviers), Paul Wagoner (guitare solo et rythmique, accompagnement et chant), Dustie Waring (guitare rythmique et lead), Blake Richardson (batterie) et Dan Briggs (basse, claviers) – repoussent une fois de plus les limites de leur signature sonore et de la musique lourde en général.

“Surtout avec 2020, nous voulions vraiment donner tout ce que nous pouvions et montrer au monde que nous sommes toujours là”, explique Tommy. “C’est en partie la raison pour laquelle nous l’avons nommé ‘Couleurs II’. Nous étions dans un endroit similaire lorsque nous avons fait le premier ‘Couleurs’. À l’époque, nous venions d’en finir avec Ozzfest. Nous nous demandions : « Où appartenons-nous à cette scène musicale ? » Nous luttons toujours avec cela. À ces deux moments de notre carrière, nous avons décidé d’être nous-mêmes et d’écrire le meilleur album possible. Nous sommes sortis les armes à feu flamboyantes, et j’ai l’impression que c’est l’un de nos matériaux les plus créatifs depuis longtemps.”

“‘Couleurs’ était vraiment notre tentative d’une déclaration de faire ou de mourir », se souvient Paul. “Nous avons dû établir notre identité et être qui nous voulions vraiment être afin d’avoir une carrière. Cette fois-ci, notre industrie a été fermée pendant un an. Une fois les tournées annulées en raison de la pandémie, nous nous sommes dit:” Nous “Je dois écrire un disque, et ça doit être bon.” Nous devions faire quelque chose de niveau supérieur.”

“Couleurs II” liste des pistes :

01. Monochrome



02. La double hélice de l’extinction



03. Révolution dans les limbes



04. Corriger l’erreur



05. Jamais vu/choc futur



06. Regard dans l’abîme



07. Préhistoire



08. Mauvaises habitudes



09. L’avenir est derrière nous



dix. Turbulent



11. Sfumato



12. L’humain est l’enfer (un autre avec amour)

ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI prendra la route plus tard cet été pour le “Une soirée avec entre les enterrés et moi” visiter. Pour célébrer leurs 21 ans en tant que groupe, ENTRE LES ENTERRÉS ET MOI jouera deux sets spéciaux chaque soir, le premier consistant en une set-list couvrant une carrière et le second, jouant leur album, “La grande erreur de direction” en entier.



