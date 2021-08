Beurre : BTS ! – Actualités musicales

Le beurre! C’est la chanson qui a brisé les réseaux sociaux, il n’est pas surprenant que cela arrive couramment avec les singles BTS, qu’ils sortent une chanson et tout Internet, en gros toutes les plateformes numériques deviennent folles ! Et bien aujourd’hui on vous dit pourquoi !

BTS a sorti un nouveau single le 26 août ! Mais ils ne l’ont pas fait seul, ce talentueux boyband coréen a sorti son nouveau single intitulé “Butter” en collaboration avec Who do you think?

BTS a créé Butter avec nul autre que Megan Thee Stallion! C’est vrai, les deux artistes ont collaboré et nous aimons le mélange et la fusion qui sont ressortis de cette chanson.

Décidément, la chanson a été un succès impressionnant, pour le simple fait que Butter, à ce jour, compte plus de 26 millions et demi de reproductions, c’est-à-dire que les chiffres parlent d’eux-mêmes !

Ses fans n’ont bien sûr pas mis longtemps à exprimer leur amour et leur soutien pour cette nouvelle version. « Le concept rose que Meghan a donné avec le remix est tout simplement iconique, je ne savais pas que j’avais besoin de cette collaboration jusqu’à maintenant ! C’est sans aucun doute la collaboration de l’année ! C’est ça “

“BTS a été ému par cela, Megan a parié parce qu’elle croyait en ce fandom et en ses fans, alors pourquoi ne pas leur montrer que son excitation et son espoir n’étaient pas et ne sont pas vains ! J’adore cette collaboration”

On adore cette chanson ! Mais la question est maintenant la suivante… Quelle est votre version préférée ? Beurre avec ou sans remix !?!? “

Nous vous laissons le lien de ce clip vidéo officiel. https://www.youtube.com/watch?v=ymaIzkXY8nQ