Beverly Hills, 90210 : ce que le casting fait maintenant, y compris Shannen Doherty

Jason Priestley (Brandon Walsh)

En tant que Brandon Walsh, le personnage principal vertueux et admiré de la série, Jason Priestley a joué le protagoniste masculin dans Beverly Hills 90210. Il a ensuite repris ce rôle et a joué une version fictive de lui-même dans BH90210, où il a également travaillé en tant que co-producteur et réalisateur. Ses autres crédits télévisés notables incluent son rôle principal dans Call Me Fritz, où il a également réalisé plusieurs épisodes, Raising Expectations, Haven, Side Order of Life, Tru Calling, Sister Kate et Teen Angel. De plus, loin de la télévision, Priestley peut être vu dans Tombstone, Hacks, Watchers, Calendar Girl, Double Down, Made in Brooklyn, Cover Story et Cherish.

Au fil des ans, Jason Priestley est passé derrière la caméra pour réaliser plusieurs émissions, dont Van Helsing, Saving Hope, The Outer Limits, The Secret Life of the American Teenager, The Lake, 7th Heaven et Haven. Il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Cats & Dylan en 2013. Il a également réalisé plusieurs téléfilms, dont Dear Santa, Don’t Cry Now et Barenaked in America. Actuellement, Priestley joue dans Private Eyes, qu’il travaille également en tant que producteur exécutif et réalisateur.