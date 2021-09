Bevza RTW printemps 2022 – WWD

Connue pour son style chic minimaliste et son concept incontournable de robe blanche, la marque ukrainienne Bevza utilise des coupes strictes mais féminines et des lignes épurées avec des designs opulents.

Pour le printemps, la créatrice Svitlana Bevza s’est penchée sur l’invasion générale des copies dans l’industrie de la mode et a décidé de faire une réplication – pour simplement « me copier », a-t-elle déclaré dans les coulisses. La programmation se composait de pièces d’archives Bevza des saisons précédentes et de best-sellers. Le résultat était une gamme de chemisiers et de robes qui restaient fidèles à l’élégance et au minimalisme de Bevza, combinés à des références à l’océan et à l’avenir (d’où certains clins d’œil littéraux comme des chapeaux de marin, des colliers et des sacs en coquillage surdimensionnés).

La durabilité a joué un grand rôle, avec l’utilisation de fils de bouteilles en plastique recyclés, de cotons biologiques, de bambou et d’orties.

Le regard: Le minimalisme rencontre la mer avec des silhouettes oversize, une palette monochrome et des touches sensuelles.

Citation à noter : « La copie influence grandement la surproduction dans l’industrie de la mode. C’est un gros problème écologique que je voudrais souligner. C’est important en tant qu’aspect éthique de la question. Nous sommes tous dans le même bateau et devons le comprendre clairement.

Pièces clés : Un haut de soutien-gorge en forme de coquillage ; hauts texturés avec des décolletés carrés (certains destinés à ressembler à des poignées de sacs à provisions en plastique); des robes patchwork carrées confectionnées à partir de chutes de tissus dans le studio de design de Bevza ; des robes longues avec des bretelles en chaîne décoratives et des robes en tricot sculpturales avec des découpes.

Les plats à emporter : La collection de Bevza a abordé la réalité actuelle à laquelle nous sommes confrontés au sein de notre écosystème, soulignant que «nous sommes tous dans le même bateau» et en tant que tels, nous sommes collectivement responsables.