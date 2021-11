Bewakoof déploie une campagne digitale avec Sidharth Malhotra et Fatima Sana Shaikh

Les films publicitaires révéleront le « côté toujours amusant » des trois acteurs

Bewakoof a intégré Sidharth Malhotra et Fatima Sana Shaikh pour promouvoir la marque sur ses plateformes numériques. Les deux acteurs de Bollywood seront vus dans la collection Bewakoof dans une campagne numérique ‘Never Change’.

Bewakoof est le leader du marché de l’industrie de la mode, a déclaré Prabhkiran Singh, fondateur et PDG de Bewakoof. « Quand nous avons pensé à déployer notre nouvelle campagne centrée sur Never Change, Sidharth Malhotra et Fatima Sana Shaikh étaient notre choix évident car, en tant que marque, nous nous identifions à eux. À nos débuts, nous avons été ridiculisés pour notre marque, notre modèle commercial, mais nous n’avons pas changé ni abandonné. En tant que marque, nous voyons ces qualités perturbatrices à la fois chez Sidharth Malhotra et Fatima Sana Shaikh », a-t-il ajouté.

La campagne mettra en vedette deux films de marque où le co-acteur de Shershah de Sidharth Malhotra, Sahil Vaid, sera également vu. Les films publicitaires révéleront le « côté toujours amusant » des trois acteurs que l’on voit se faire des blagues et montrer leur côté espiègle. Bewakoof présente son nouveau slogan, ‘Ho Bewakoof toh stay Bewakoof – Never Change’. L’idée vient de la personnalité de la marque Bewakoof, qui signifie s’exprimer librement sans aucune inhibition. Bewakoof est synonyme de ne pas céder aux pressions, de défendre Hatke et d’être intrépide.

Pour Sidharth Malhotra, Bewakoof propose des vêtements super cool que l’on peut facilement ajouter à sa garde-robe. « Le parcours de Bewakoof a été similaire au mien. Cela m’a incité à m’associer à la marque car je pouvais m’identifier aux expressions, au langage et au style qu’elles promeuvent. Le niveau de confort avec la marque et les produits que j’ai essayés m’ont convaincu », a ajouté Fatima Sana Shaikh.

