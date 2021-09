Beyoncé a écrit une lettre inspirante après ses 40 ans

Quatre décennies d’enseignements pour Beyoncé 2:31

. – Beyoncé Giselle Knowles Carter veut que le monde sache qu’elle embrasse le chapitre 40, révélant que sa nouvelle ère lui a apporté un sentiment de liberté.

Dans une rare lettre personnelle aux fans, partagée sur son site Web, la chanteuse a déclaré qu’elle était reconnaissante d’être “plus âgée” et refusait de nourrir l’idée que les femmes sont censées se sentir “vieilles ou malheureuses” une fois qu’elles ont atteint le cap. .

“Celui qui a essayé de conditionner les femmes à se sentir comme si nous étions censées nous sentir vieilles ou malheureuses quand nous atteignons 40 ans a tout faux”, a écrit l’artiste lauréat d’un Grammy Award. Et il a ajouté : “Ceci a été absolument la meilleure chose que j’ai faite, que j’ai ressentie dans ma vie. Je suis très reconnaissant d’être PLUS ANCIEN, PLUS AGE !”.

L’icône mondiale, qui a fait irruption sur la scène musicale en 1997 dans le cadre du groupe de filles Destiny’s Child, a vendu plus de 100 millions d’albums en tant qu’artiste solo, remporté des dizaines de prix et construit un empire du divertissement et des affaires.

Beyoncé est mère de trois enfants et a eu 40 ans le 4 septembre. L’artiste dit qu’elle se sent désormais libérée et qu’elle peut enfin profiter des fruits de son travail.

“Plus je mûris, plus je comprends et plus ma joie grandit. Il y a une liberté et une libération à savoir que je suis venu de l’autre côté de mon sacrifice. Je me donne enfin la permission de profiter des graines qui J’ai travaillé si dur pour la plante toute ma vie. “

La gratitude de Beyoncé envers ses fans

Partageant la chose la plus importante qu’elle a apprise cette année, Beyoncé a écrit : “C’est la première année que je comprends vraiment ce que signifie être en vie et vivre dans l’instant. C’est la première fois que je comprends à quel point la vie est fragile. Je dire, à quel point cette vie peut être difficile parfois, et donc à quel point il est important de s’arrêter et de sentir les roses pendant les bons moments. Je pensais le savoir à 21 ou 30 ans… mais je ne l’ai pas fait. “

La reine Bey a également utilisé la note manuscrite pour remercier son fan club dévoué, Beyhive, pour son soutien continu et pour ses messages réfléchis et ses messages d’anniversaire.

“Maintenant que la saison de la Vierge touche à sa fin, j’espère que mes collègues partenaires de la Vierge ont passé un excellent anniversaire.”

“Je suis tellement reconnaissante envers tous les humains inspirants qui ont pris le temps de m’envoyer chacun de ces beaux messages. J’ai pleuré de joie et ma peau a rampé. Leurs vidéos, leurs publications, leurs comptes à rebours, leurs playlists et leurs bons voeux. Je le ferai. chéris-le pour toujours », a-t-il écrit.

Beyoncé a terminé la note avec un message à ses fans bien-aimés. “La plupart d’entre vous m’ont connu quand j’avais 15 ans, et nous avons grandi ensemble. Vous apportez tellement de joie dans ma vie. J’espère que mon art pourra continuer à apporter un peu de joie au vôtre”, a-t-il déclaré.