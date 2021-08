Beyoncé à propos d’avoir 40 ans, d’élever Blue Ivy et de prendre soin de soi

Beyoncé a béni Harper’s Bazaar de sa présence sur sa couverture de septembre 2021 – et a donné au média une interview réfléchie sur sa vie alors qu’elle aura 40 ans le mois prochain. Bey a révélé que oui, de la nouvelle musique arrive, et elle a également expliqué comment elle gère ses soins personnels et comment cet exemple a eu un impact sur ses filles Blue Ivy, 9 ans, et Rumi Carter, 4 ans.

“Je pense que comme beaucoup de femmes, j’ai ressenti la pression d’être l’épine dorsale de ma famille et de mon entreprise et je n’ai pas réalisé à quel point cela a un impact sur mon bien-être mental et physique”, a commencé Bey. « Je ne me suis pas toujours fait une priorité. J’ai personnellement lutté contre l’insomnie en tournée pendant plus de la moitié de ma vie. Des années d’usure sur mes muscles à force de danser en talons. Le stress sur mes cheveux et ma peau, des sprays et des teintures à la chaleur d’un fer à friser et au port d’un maquillage épais tout en transpirant sur scène. J’ai ramassé de nombreux secrets et techniques au fil des ans pour être à mon meilleur pour chaque spectacle. Mais je sais que pour donner le meilleur de moi-même, je dois prendre soin de moi et écouter mon corps.”

“Dans le passé, je passais trop de temps à faire des régimes, avec l’idée fausse que prendre soin de moi signifiait faire de l’exercice et être trop conscient de mon corps”, a-t-elle poursuivi. “Ma santé, la façon dont je me sens quand je me réveille le matin, ma tranquillité d’esprit, le nombre de fois que je souris, ce que je nourris mon esprit et mon corps – ce sont les choses sur lesquelles je me suis concentré . La santé mentale, c’est aussi prendre soin de soi. J’apprends à briser le cycle de mauvaise santé et de négligence, en concentrant mon énergie sur mon corps et en prenant note des signes subtils qu’il me donne. Votre corps vous dit tout ce que vous devez savoir, mais j’ai dû apprendre à écouter. C’est un processus pour changer les habitudes et regarder au-delà du sac de chips et du chaos partout ! ”

Ensuite, elle a expliqué comment ses propres découvertes ont eu un impact sur ses enfants – et a laissé entendre qu’il pourrait y avoir quelque chose de plus grand à venir pour nous tous: “Pendant la quarantaine, je suis passé d’excès d’indulgence à la création de rituels positifs inspirés des générations passées et mettant ma propre touche sur les choses. ” elle a dit. « J’ai découvert le CBD lors de ma dernière tournée et j’ai expérimenté ses bienfaits contre la douleur et l’inflammation. Cela a aidé avec mes nuits agitées et l’agitation qui vient de ne pas pouvoir s’endormir. J’ai trouvé des propriétés curatives dans le miel qui sont bénéfiques pour moi et mes enfants. Et maintenant, je construis une ferme de chanvre et de miel. J’ai même des ruches sur mon toit ! Et je suis si heureuse que mes filles aient l’exemple de ces rituels de ma part. L’un de mes moments les plus satisfaisants en tant que maman est quand j’ai trouvé Blue un jour en train de tremper dans le bain les yeux fermés, en utilisant des mélanges que j’ai créés et en prenant le temps pour elle-même de décompresser et d’être en paix. J’ai tellement de choses à partager… et il y en a plus à venir bientôt ! ​​”

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Beyoncé a également confirmé qu’elle travaillait sur de la nouvelle musique : “Avec tout l’isolement et l’injustice de l’année dernière, je pense que nous sommes tous prêts à nous échapper, à voyager, à aimer et à rire à nouveau”, a-t-elle déclaré. «Je sens une renaissance émerger et je veux participer à l’entretien de cette évasion de toutes les manières possibles. Je suis en studio depuis un an et demi. Parfois, il me faut un an pour rechercher personnellement parmi des milliers de sons pour trouver la bonne caisse ou la bonne caisse claire. Un chœur peut avoir jusqu’à 200 harmonies empilées. Pourtant, il n’y a rien de tel que la quantité d’amour, de passion et de guérison que je ressens dans le studio d’enregistrement. Après 31 ans, c’est tout aussi excitant que lorsque j’avais neuf ans. Oui, la musique arrive !”

À 40 ans, elle attend avec impatience une décennie pleine de « amusement et de liberté ».

“Je veux ressentir la même liberté que je ressens sur scène tous les jours de ma vie”, a-t-elle déclaré. « Je veux explorer des aspects de moi-même que je n’ai pas eu le temps de découvrir et d’apprécier mon mari et mes enfants. Je veux voyager sans travailler. Je veux que cette prochaine décennie soit consacrée à la célébration, à la joie et à donner et recevoir de l’amour. Je veux donner tout l’amour que j’ai aux gens qui m’aiment en retour.”

Alyssa Bailey Rédactrice en chef des nouvelles et de la stratégie Alyssa Bailey est la rédactrice en chef des nouvelles et de la stratégie chez ELLE.com, où elle supervise la couverture des célébrités et des membres de la famille royale (en particulier Meghan Markle et Kate Middleton).

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io