Beyonce devient l’artiste féminine la plus récompensée aux Grammy Awards

Une nuit record! BeyoncéLes victoires aux Grammy Awards lors de la 63e cérémonie annuelle, le dimanche 14 mars, l’ont portée à 28 ans, faisant d’elle l’artiste féminine la plus récompensée aux Grammy Awards de tous les temps.

« Je suis tellement honoré. Je suis tellement excitée », a jailli la chanteuse de 39 ans dans son discours de remerciement. «En tant qu’artiste, je considère que mon travail et tous nos emplois reflètent le temps, et ça a été une période très difficile. Je voulais encourager et célébrer toutes les belles reines et rois noirs qui continuent de m’inspirer et d’inspirer le monde entier. C’est tellement accablant. J’ai travaillé toute ma vie et je ne peux pas croire que cela s’est produit. C’est une nuit tellement magique. Merci beaucoup. »

Lorsque les nominés ont été annoncés en novembre 2020, l’ancien membre de Destiny’s Child était en tête de la liste avec neuf. Taylor Swift, Dua Lipa et Roddy Ricch l’a suivie avec six nominations chacune.

Non seulement la chanteuse de «Single Ladies» avait deux chansons pour le disque de l’année – «Black Parade» et «Savage Remix» – mais la première était également en lice pour la chanson de l’année, la meilleure chanson R&B et la meilleure performance R&B. Ce dernier a été nominé pour la meilleure chanson de rap et la meilleure performance de rap, tandis que Le noir est roi et «Brown Skin Girl» étaient respectivement en lice pour le meilleur film musical et le meilleur vidéoclip.

Avec 79 nominations au total dans sa carrière, la native du Texas est à égalité pour la deuxième place avec Paul Mccartney pour la plupart de tous les temps. Son mari, Jay Z, et Quincy Jones sont à égalité en haut de la liste. (Le rappeur, 51 ans, a remporté trois nominations cette année, portant son total à 80.)

Au cours de l’année exceptionnelle de Beyoncé, elle a également travaillé dur pour élever leurs trois enfants – Blue, 9 ans, et les jumeaux Sir et Rumi, 3 ans.

«Je chéris vraiment cette fois avec ma famille, et mon nouvel objectif est de ralentir et de me débarrasser des choses stressantes de ma vie», a déclaré la reine B. Vogue britannique en octobre 2020. «Je suis entré dans l’industrie de la musique à 15 ans et j’ai grandi avec l’observation du monde, et j’ai mis en place des projets sans arrêt. J’ai sorti Lemonade pendant la tournée mondiale de Formation, j’ai donné naissance à des jumeaux, joué à Coachella, réalisé Homecoming, fait une autre tournée mondiale avec Jay, puis Black is King, le tout dos à dos. Cela a été lourd et mouvementé. J’ai passé beaucoup de temps à me concentrer sur la construction de mon héritage et à représenter ma culture de la meilleure façon que je sache. Maintenant, j’ai décidé de me donner la permission de me concentrer sur ma joie.

L’actrice a ajouté à l’époque qu’elle considérait ses enfants comme sa «plus grande inspiration» alors qu’elle élevait les voix noires avec sa carrière.

«Quelque chose s’est fissuré en moi juste après avoir donné naissance à ma première fille», a expliqué l’auteur-compositeur. «À partir de là, j’ai vraiment compris mon pouvoir. … Ma mission était de m’assurer qu’elle vivait dans un monde où elle se sent vraiment vue et appréciée. J’ai également été profondément inspiré par mon voyage en Afrique du Sud avec ma famille.

