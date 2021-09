Beyoncé dit qu’elle comprend maintenant comment “la vie fragile est vraiment” dans la lettre

Elle a déclaré que ses fans continuaient de lui apporter “beaucoup de joie” dans la vie et qu’elle voulait continuer à utiliser son art pour “apporter un peu de joie” dans leur vie également.

“La plupart d’entre vous m’ont rencontré quand j’avais 15 ans, et nous avons grandi ensemble”, a reconnu Beyoncé à propos de sa ruche.

Sa note a également remercié les fans et les autres stars qui ont fait de « beaux hommages » pour lui souhaiter un joyeux anniversaire il y a trois semaines.

“J’ai pleuré des larmes de joie et j’étais couvert de bosses froides”, a partagé le chanteur, qui a passé une soirée avec Jay Z à Miami quelques jours seulement après son anniversaire. “Vos VIDÉOS, vos POSTS, vos comptes à rebours, vos listes de lecture et vos vœux de bonheur, je les chérirai pour toujours”, a-t-elle ajouté. “Je vous admire et respecte tous et je vous remercie du fond du cœur.”

Elle a signé la lettre avec l’amour “Deep Deep Deep”, se terminant par un dessin d’une bulle d’abeille.

Voir la lettre manuscrite sur son site Web.