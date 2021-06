Beyonce et Jay Z aiment les adolescents étourdis avec PDA lors d’un match de basket .

Beyonce et Jay Z avaient l’air fous amoureux (Photo: .)

Beyonce et Jay Z sont une classe de maître pour garder l’étincelle vivante après leur soirée de rendez-vous remplie de PDA lors du match de basket d’hier.

Les hitmakers de Crazy In Love ont laissé les enfants à la maison et se sont dirigés vers le match de la NBA entre les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks à New York samedi.

Bien qu’il s’agisse généralement d’un couple privé, Beyonce, 39 ans, et Jay Z, 51 ans, laissent le monde regarder leurs doux moments d’affection tout au long du match.

À un moment donné, le couple marié a été surpris en train de poser doucement son front l’un contre l’autre, tandis que Beyonce a ensuite placé sa tête sur l’épaule de Jay Z.

Ils pouvaient à peine se tenir la main avec le chanteur de Brown Skin Girls caressant le bras du rappeur alors qu’il posait une main sur sa jambe, et ils ont également été vus se tenant la main.

Bien sûr, Beyonce a eu la chance de montrer sa tenue éblouissante lorsqu’elle est arrivée à son siège au bord du court, debout pour saluer la foule et donner aux fans un bon aperçu de son cardigan surdimensionné à bijoux qu’elle a associé à une mini-robe vernie noire.

Jay Z l’a bien gardé décontracté pour le jeu de sport, en portant un t-shirt noir avec un pantalon de jogging, des baskets et une casquette.

Les musiciens avaient l’air ravis de passer du temps seuls ensemble (Photo: .)



Ils n’avaient pas peur de montrer un PDA (Photo: .)



Beyonce a donné aux fans un bon aperçu de sa tenue (Photo: Brad Penner, USA TODAY Sports, .)



Jay Z était concentré sur le jeu (Photo: .)



Le couple était très affectueux (Photo: .)

Le couple, qui s’est marié en 2008, était sans ses trois enfants ; Blue Ivy, neuf et trois ans, les jumeaux Rumi et Sir.

Le rappeur de Big Pimpin Jay Z a récemment expliqué comment la paternité l’avait changé – et comment devenir papa pour la première fois avec Blue l’avait forcé à apprendre à nager.

Partageant son expérience lors d’un épisode de la série The Shop de LeBron James, le rappeur lauréat d’un Grammy a expliqué : ” C’est incroyable. C’est quelque chose de très fondamental… Je n’ai pas appris à nager avant la naissance de Blue. Il y a tout ce que vous devez savoir.

Nouvelles du Showbiz américain



« Ceci est une métaphore de notre relation. »

Il a poursuivi: «Si jamais elle tombait dans l’eau et que je ne pouvais pas l’avoir, je ne pouvais même pas imaginer cette pensée. Je dois apprendre à nager. C’est ça. C’était le début de notre relation.

