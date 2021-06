Beyoncé et Jay Z ont acheté la voiture la plus chère du monde

Le modèle n’est pas seulement le plus cher du monde mais il est aussi super exclusif, seulement trois unités seront fabriquées et Beyoncé et Jay Z ont déjà acquis le premier, si les rumeurs sont vraies.

Mais quelle est la particularité de ce modèle ? Il est sportif et cabriolet. Il est inspiré du Phantom Drophead abandonné et comme son nom l’indique, la partie arrière imite celle d’un yacht. Son développement a nécessité quatre années de travail acharné.

Il comprend un réfrigérateur pouvant refroidir jusqu’à six degrés, température recommandée pour servir le champagne Armand de Brignac, la boisson préférée des chanteurs.