Beyoncé et Jay-Z ont un rare moment de mode assorti au mariage

Une mariée et un marié en Italie ont eu des invités de mariage très en vue ce week-end : Beyoncé et Jay Z.

Le samedi 16 octobre, le chanteur de 40 ans et le rappeur de 51 ans ont assisté au mariage du fondateur du magasin français d’accessoires de mode D’Estrëe. Géraldine Guyot et Alexandre arnault, le Vice-Président Exécutif Produit & Communication de Tiffany & Co. et le fils du PDG de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Bernard arnault.

Au mariage, lui et Bey portaient des tenues assorties. Elle portait un long manteau en laine noir à double boutonnage sur une robe en soie bleu sarcelle claire et des sandales à talons assorties, associées à une pochette cloutée étincelante et à un masque facial noir. Jay-Z portait un costume croisé bleu marine.

Le couple marié de longue date et le marié ont travaillé ensemble. Plus tôt cette année, LVMH a acquis Tiffany & Co. et a présenté Bey et Jay dans une nouvelle campagne publicitaire pour elle. Cette année également, le conglomérat français a pris une participation de 50 pour cent dans la maison de champagne Jay-Z, Armand de Brignac.