Beyoncé fête ses 40 ans | Showgirl

Beyoncé fête ses 40 ans et divers artistes lui rendent hommage. Ce samedi 4 septembre, Beyonce Knowles a eu 4 décennies et elle a reçu beaucoup d’amour de ses célèbres amis et fans.

JJ rapporte qu’un des amis célèbres était Taylor Swift, qui comme certains, a débordé faisant l’éloge du chanteur dans un message. Swift et d’autres stars ont souhaité à Bey un joyeux 40e anniversaire dans une vidéo compilée par Harper’s Bazaar – qui curieusement n’existe plus sur la page du magazine, a été supprimée (drôle, hein ?)

“Le fait que vous ayez ouvert la voie que chaque artiste féminine marche maintenant”, a déclaré Taylor. “Le fait que vous ayez tant fait avec grâce et gentillesse.” “Dites que je vous admire – il n’y a pas de mot pour ça.”

Beyonce et Taylor Swift sont amies depuis des années. Plus tôt cette année, Bey lui a envoyé des fleurs après que Taylor ait remporté les Grammys 2021. Parmi les autres stars de la vidéo de Harper’s Bazaar qui ont félicité Beyonce figurent Billie Eilish, Chris Martin, Miss Piggy, Stevie Wonder, Kerry Washington, Winfrey, Laverne Cox, Reese Witherspoon et la première dame des États-Unis, le Dr Jill Biden.

Alors, Beyoncé fête ses 40 ans. Voici la vidéo.

