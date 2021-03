Beyonce, Jay-Z Match à la cérémonie de remise des prix: photos

Inclinez-vous devant la royauté de la musique! Beyoncé et Jay Z a profité d’une soirée de rendez-vous aux Grammys 2021 le dimanche 14 mars.

La chanteuse de «Lemonade», 39 ans, a assorti ses lunettes de soleil et son masque facial à sa robe noire. Son mari, 51 ans, portait un masque similaire pour correspondre à son costume noir.

La native du Texas était en tête de la liste des nominés aux Grammy Awards lorsqu’ils ont été annoncés en novembre 2020. Ses neuf nominations ont porté son total de carrière à 79, faisant de Queen B la deuxième artiste Grammy la plus nominée, à égalité avec Paul Mccartney. (Avec trois nominations cette année, Jay-Z est le plus nominé avec un total de 80.)

Le natif de New York est en lice pour la meilleure chanson rap, la chanson de l’année et la meilleure chanson R&B. Sa femme a deux chansons nominées pour le disque de l’année – «Black Parade» et «Savage Remix» – ainsi que la chanson de l’année, la meilleure chanson R&B et la meilleure performance R&B pour la première. «Savage Remix» avec Megan Thee étalon a remporté le prix de la meilleure chanson rap et de la meilleure performance rap, tandis que Le noir est roi et «Brown Skin Girl» étaient respectivement en lice pour le meilleur film musical et le meilleur vidéoclip.

La fille aînée de Beyoncé, Blue Ivy, 9 ans, est devenue la deuxième plus jeune personne à remporter un Grammy lorsque «Brown Skin Girl» a remporté le trophée.

«Quand je vois des pères chanter ‘Brown Skin Girl’ à leurs filles, pour savoir que ma fille peut avoir les mêmes opportunités et se sentir confiante et avoir l’impression qu’elle n’a pas à baisser ses tresses, elle peut peigner son afro, elle peut briller dans sa peau brune », a déclaré l’actrice à propos de la chanson. «C’est pourquoi je fais de la musique.»

En octobre 2020, l’auteur-compositeur a déclaré Vogue britannique à propos de ses plans de «ralentir», expliquant: «Je chéris vraiment cette fois avec ma famille, et mon nouvel objectif est de se débarrasser des choses stressantes de ma vie. J’ai passé beaucoup de temps à me concentrer sur la construction de mon héritage et à représenter ma culture de la meilleure façon que je sache. Maintenant, j’ai décidé de me donner la permission de me concentrer sur ma joie.

Elle a ajouté: «J’ai sorti Lemonade lors de la tournée mondiale de Formation, j’ai donné naissance à des jumeaux [Rumi and Sir, now 3], joué à Coachella, réalisé Homecoming, fait une autre tournée mondiale avec Jay, puis Le noir est roi, tous dos à dos. Cela a été lourd et mouvementé.

