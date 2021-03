Beyonce, les meilleures citations parentales de Jay-Z sur Blue Ivy, Sir, Rumi

Un regard intérieur sur la célèbre famille de cinq personnes! Beyoncé et Jay Z jaillissent de leurs trois enfants depuis qu’ils sont parents.

Les lauréats des Grammy Awards ont accueilli leur fille aînée, Blue Ivy, en 2012. Elle est devenue une grande sœur cinq ans plus tard lorsque les jumeaux Sir et Rumi sont arrivés.

Le couple «fait tout» avec leur trio, a déclaré une source Nous hebdomadaire exclusivement en juin 2019. «Jay-Z et Beyoncé ont des nounous pour les enfants et leurs assistants aident aussi, mais ils essaient surtout d’amener les enfants partout», a révélé l’initié à l’époque. Blue voyage toujours avec Beyoncé et l’accompagne lorsqu’elle travaille. Les jumeaux vieillissent et Beyoncé les élimine un peu plus. »

La source a ensuite qualifié la famille de «soudée», ajoutant: «Jay-Z fait beaucoup de tâches de papa et il emmène Blue à l’école et des choses comme ça.»

Quand il s’agit de discipliner ses enfants, l’ancien membre de Destiny’s Child ne croit pas aux «fessées», la mère de Beyoncé, Tina Knowles Lawson, Raconté Nous exclusivement en juin 2019.

« [She] juste vraiment parler[s] aux enfants et à la raison[s] avec eux », a expliqué le créateur de mode à Nous. « Je peux dire, [she] a à peu près ma parentalité!

Quant au père de la reine B, Mathew Knowles Raconté Nous exclusivement en mai 2020 sur les personnalités distinctes de Blue, Sir et Rumi.

«Blue Ivy est tellement incroyable et me rappelle tellement Beyoncé», Destiny’s Child: l’histoire inédite auteur a dit Nous à l’époque. «Monsieur, il veut juste son monde pour lui-même. [His twin sister], Rumi, me rappelle [my daughter] Solange [Knowles]. »

L’aînée du couple a «déjà» prouvé qu’elle prévoyait de suivre les traces musicales de ses parents. «Je pense que nous voyons tous cela en elle», a expliqué Mathew à Nous. «Tout comme je l’ai vu à Solange et Beyoncé quand ils grandissaient. Il s’agit simplement de la passion parce que lorsque nous vivons dans nos passions, nous n’avons pas à travailler un seul jour dans nos vies. … Je veux juste qu’ils découvrent leurs passions et mettent dans l’éthique de travail et ils réussiront.

