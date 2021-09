Beyoncé partage des photos inédites des jalons de sa vie pour son 40e anniversaire

in

La maman de deux enfants s’est exclamée: “Vous êtes la personne la plus honnête, intelligente et créative que je connaisse! Cet esprit Vierge a toujours 10 longueurs d’avance. Il n’y a pas un os méchant dans votre corps et aucune amertume dans votre cœur !! (Parfois c’est “

De plus, les A-listers se sont regroupés pour créer une vidéo spéciale d’anniversaire pour Beyoncé, dans laquelle ils ont chacun expliqué pourquoi elle a été une véritable inspiration pour eux.

« Vous m’avez donné, ainsi qu’à tant d’autres, la permission d’être libres d’embrasser tout ce que nous sommes » barreur de Laverne dit dans le clip, posté par Harper’s Bazaar. « Vous nous avez donné un modèle d’excellence : lorsque nous pensons que vous ne pouvez pas vous surpasser, vous le faites. »

Kerry Washington a ajouté: “Tu es un tel cadeau pour ce monde. Merci d’être une inspiration pour moi, pour mes enfants, pour les filles à la peau brune du monde entier, pour les filles à la peau non brune du monde entier. Tu es magique.”

“Vous êtes une force incroyable de la nature, de l’art, de la lumière, de la beauté dans ce monde”, Reese Witherspoon partagé. « Et je suis si heureux de te célébrer aujourd’hui.