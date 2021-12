Beyonce partage des photos rares avec PDA avec Jay-Z

S’il y a une personne qui sait garder sa vie privée privée, c’est bien Beyoncé. Malgré son statut de superstar mondiale, les détails sur la vie de la reine Bey en dehors de la caméra restent rares. C’est un régal quand elle donne aux fans un aperçu de sa vie de mère et d’épouse. La triple menace est mariée au magnat du hip hop Jay-Z depuis 2008 et les deux ont trois enfants ensemble : leur fille Blue Ivy – et les jumeaux Sir et Rumi Carter. Bey donne quelques aperçus de la vie de famille via sa page Instagram, qui sont rarement accompagnées de légendes. Mais récemment, elle a partagé quelques photos remplies de PDA en coulisses d’elle-même et de Jay qui ont des fans en train de les manger.

Mercredi 8 décembre, la chanteuse de 40 ans de « Crazy In Love » a posté une série de photos sur Instagram d’elle-même et de Jay, 52 ans. Les photos proviennent du récent voyage du couple à Las Vegas, qui semble avoir été en célébration du 52e anniversaire de Jay le 4 décembre. Les photos capturent l’essence de leur fort amour l’un pour l’autre.

Ils ont posé côte à côte, avec Beyoncé époustouflante dans un blazer Gucci x Balenciaga éblouissant et un pantalon scintillant, des bottes et de nombreux accessoires. Elle a également inclus un gif rempli de PDA en noir et blanc, relatant son mari la gâtant avec des baisers alors qu’il enroulait son bras autour de son épaule. Dans un autre plan, Jay donne un bisou à Beyoncé sur la joue alors qu’elle sourit. La publication Instagram est allée sans légende, mais elle a partagé les mêmes photos sur son site officiel, les intitulant « week-end de Vegas pour la chèvre ».

Le programme typique de Beyoncé est généralement rempli d’albums visuels et de nombreuses tournées. Mais ces dernières années, elle semble se complaire dans la vie de famille. Elle se concentre sur l’expansion de sa société Parkwood Entertainment avec des artistes comme Chloe x Halle et sa marque de mode Ivy Park.

Pour célébrer son 40e anniversaire, elle a donné un aperçu des fruits de son travail. Dans un doux message aux fans, elle a exprimé sa gratitude, étant dans l’entreprise depuis son adolescence. « Je suis tellement heureuse d’être de l’autre côté de mes sacrifices », écrit-elle en partie.