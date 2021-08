Beyoncé révèle pourquoi elle établit des «limites» entre les médias sociaux et sa vie personnelle

Il y a peu de gens sur cette Terre plus célèbres que Beyoncé, et pour cause. L’artiste légendaire est si talentueuse qu’elle attire notre attention chaque fois qu’elle sort quelque chose, que ce soit une nouvelle musique, un nouveau film ou tout autre type de surprise. Sa notoriété mondiale et son impact sont encore plus impressionnants car elle a tracé des limites claires entre les aspects les plus personnels de sa vie et la façon dont elle interagit avec les fans et les médias. Maintenant, elle a révélé exactement pourquoi elle a choisi de garder sa vie sociale hors des réseaux sociaux.