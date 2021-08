Beyoncé s’ouvre sur les soins personnels et le rejet de la culture diététique

Beyoncé a expliqué comment elle prend soin de son corps et de son esprit, avant son 40e anniversaire.

La superstar a parlé de l’évolution de son parcours de soins personnels au cours de sa carrière de plusieurs décennies dans son interview de couverture de septembre pour Harper’s BAZAAR. Elle a mentionné que dans le passé, elle s’était davantage concentrée sur sa carrière et ses projets créatifs, y compris sa société de gestion et de production Parkwood Entertainment et sa ligne de mode IVY PARK, qu’à ses propres soins.

“Je pense que comme beaucoup de femmes, j’ai ressenti la pression d’être l’épine dorsale de ma famille et de mon entreprise et je n’ai pas réalisé à quel point cela a un impact sur mon bien-être mental et physique. Je ne me suis pas toujours fait une priorité , “elle a dit.

La chanteuse de Lemonade a également été honnête au sujet des exigences des tournées et des performances, et de la façon dont elles ont affecté sa santé.

“J’ai personnellement lutté contre l’insomnie après avoir tourné pendant plus de la moitié de ma vie. Des années d’usure de mes muscles à force de danser avec des talons. Le stress sur mes cheveux et ma peau, des sprays et teintures à la chaleur d’un fer à friser et porter du maquillage lourd en transpirant sur scène. ”

Elle a poursuivi: “J’ai ramassé de nombreux secrets et techniques au fil des ans pour être à mon meilleur pour chaque spectacle. Mais je sais que pour donner le meilleur de moi-même, je dois prendre soin de moi et écouter mon corps.”

La pop star a également parlé de sa relation passée avec la culture de l’alimentation et de la façon dont elle s’est concentrée sur son corps lorsqu’elle a évalué si elle était ou non en bonne santé. Ses fans ont vu ses régimes dédiés avant la tournée, avec le dernier aperçu vu dans son film de concert Homecoming. Après avoir décrit son régime, qui ne demandait “pas de pain, pas de glucides, pas de sucre, pas de produits laitiers, pas de viande, pas de poisson, pas d’alcool”, elle a déclaré qu’elle ne se pousserait plus jamais aussi loin.

“Dans le passé, je passais trop de temps à faire des régimes, avec l’idée fausse que prendre soin de moi signifiait faire de l’exercice et être trop conscient de mon corps. Ma santé, la façon dont je me sens quand je me réveille le matin, ma tranquillité d’esprit, le nombre de fois où je souris, ce que je nourris mon esprit et mon corps, ce sont les choses sur lesquelles je me concentre. »

Elle a poursuivi : “La santé mentale, c’est aussi prendre soin de soi. J’apprends à briser le cycle de mauvaise santé et de négligence, en concentrant mon énergie sur mon corps et en prenant note des signes subtils qu’il me donne. Votre corps vous dit tout ce que vous besoin de savoir, mais j’ai dû apprendre à écouter. C’est un processus pour changer les habitudes et regarder au-delà du sac de chips et du chaos partout ! “

La superstar a également laissé entendre qu’il y avait plus à venir d’elle bientôt, à la fois du côté de la musique et de ses rituels de soins personnels. La reine Bey pourrait en dire plus sur ses routines de santé et de bien-être au cours de sa 40e année à venir.

Quinci LeGardye Quinci LeGardye est une écrivaine indépendante basée à Los Angeles qui couvre la culture, la politique et la santé mentale à travers une lentille féministe noire.

