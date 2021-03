Beyoncé vient de faire l’histoire aux Grammy Awards 2021 – WWD

Beyoncé a marqué deux fois l’histoire des Grammys dimanche soir. D’abord, elle est montée sur scène aux côtés de Megan Thee Stallion pour leur victoire dans la meilleure chanson de rap (Beyoncé est en vedette sur «Savage»), ce qui en fait le premier duo de rap féminin à remporter le prix. L’animateur Trevor Noah a suspendu les dames alors qu’elles quittaient la scène de la cérémonie en plein air pour alerter la foule qu’avec la victoire, Beyoncé avait égalé Allison Krauss pour la plupart des Grammy Awards gagnés: vingt-sept statuettes.

Quelques minutes plus tard, Beyoncé a officiellement battu ce record, lorsqu’elle a remporté le Grammy de la meilleure performance R&B pour «Black Parade». Avec 28 récompenses, Beyoncé est désormais celle à battre.

Ce nombre pourrait encore augmenter avant la fin de la cérémonie: Beyoncé est également nominée pour le record de l’année, qui n’a pas encore été décerné. Beyoncé a mené le nombre de hochements de tête pour la cérémonie de cette année, avec neuf nominations dans toutes les catégories. La soirée a été rendue plus significative pour la chanteuse avec le premier Grammy de sa fille Blue Ivy pour le meilleur clip (aux côtés de sa mère), remis avant la cérémonie télévisée en direct.

Beyoncé a assisté à la cérémonie en plein air télévisée en direct avec son mari Jay-Z dans une mini-robe Schiaparelli en cuir à manches longues avec un décolleté plongeant, un masque facial et des boucles d’oreilles or et noires audacieuses. Jay-Z a assorti sa femme dans un costume noir et un t-shirt.

