Beyond A Steel Sky Dev Diary présente ses magnifiques visuels inspirés de la bande dessinée

Au-delà d’un ciel d’acier était une annonce bienvenue pour Switch début septembre en tant que «successeur spirituel» du jeu classique culte pointer-cliquer Sous un ciel d’acier. Il est disponible sur Steam et iOS depuis plus d’un an, gagnant des critiques positives des utilisateurs, et des regards mis à jour sur le titre de développeur de Revolution Software nous donnent certainement des raisons d’être optimistes.

Ce nouveau jeu est un « thriller d’aventure 3D » et a un style artistique accrocheur ; une nouvelle vidéo de journal de développement ci-dessus explique le processus et la technologie qui donnent au jeu son aspect distinctif. Dave Gibbons est à bord pour fournir une conception et une expertise sur tout ce qui concerne les bandes dessinées, le jeu cherchant à recréer le style d’un roman graphique. Les résultats sont assez impressionnants.

Vous trouverez ci-dessous un peu plus d’informations sur ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque Beyond a Steel Sky arrivera le 30 novembre.

De Charles Cecil, créateur de la série Broken Sword, avec la direction artistique de Dave Gibbons, artiste de bande dessinée légendaire derrière ‘Watchmen’, vient ‘Beyond A Steel Sky’, la suite tant attendue du classique culte ‘Beneath a Steel Sky’.

Vous êtes Robert Foster. Un enfant a été enlevé lors d’une attaque brutale. Vous avez promis de le ramener à la maison. Le sentier vous a conduit à Union City, l’une des dernières mégapoles dans un monde ravagé par des guerres dévastatrices et un effondrement politique. Union City est une utopie, ses habitants aiment la vie sous le contrôle d’une IA altruiste : des androïdes toujours attentifs, une vie de designer, des places et des bars. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer? Mais cette ville a un ventre sombre… « Beyond a Steel Sky » est un thriller dramatique, humoristique et cyberpunk dans lequel des énigmes engageantes entraînent un récit rapide se déroulant dans un monde de jeu dynamique qui répond aux actions du joueur et est subverti par celles-ci.

Est-ce celui-ci pour la liste de souhaits?