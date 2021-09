“Beyond A Steel Sky” est le successeur spirituel d’un classique de l’aventure 2D bien-aimé de 1994

De temps en temps, cela vaut la peine d’être fan d’un classique culte, et aujourd’hui est ce jour pour tous ceux qui espéraient une suite à Sous un ciel d’acier, le jeu d’aventure dystopique pointer-cliquer de Revolution Software de 1994. Vous avez tenu le coup pendant près de 30 ans, et enfin, vous êtes sur le point d’obtenir votre juste dessert quand Au-delà d’un ciel d’acier arrive sur Nintendo Switch dans l’année de notre Luigi 2021.

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas joué à l’original, voici quelques informations de base : Revolution Software est l’un des chouchous du pointer-cliquer, avec sa série Broken Sword fermement ancrée dans les annales de l’histoire des jeux d’aventure. Dirigée par le designer britannique Charles Cecil, la société crée des jeux depuis 1989, et Beneath a Steel Sky – leur jeu de science-fiction cyberpunk de 1994 – a également présenté l’art et le design de Dave Gibbons, l’artiste et co-créateur de Veilleurs.

Beyond a Steel Sky, le “successeur spirituel” de l’original, se déroule dix ans après les événements du premier jeu et est sorti sur Apple Arcade et PC en 2020. Maintenant, il se dirige vers les consoles, avec une date de sortie le 30 novembre. , une nouvelle bande-annonce, des bonus de précommande et deux éditions spéciales. C’est beaucoup. Nous allons jeter un coup d’oeil:

Édition Utopie

Une boîte de collection unique Une lampe hologramme exclusive Un Steelbook® exclusif avec des illustrations de bandes dessinées de Dave Gibbons Un mini artbook de 50 pages Le jeu sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ou Nintendo Switch La bande originale du jeu (numérique format) 5 Holo-ad Cards

Médaillons échangeables (porte-clés et collier) Une feuille d’autocollants Une épingle en émail 2 autocollants XXL Premium

Au-delà d’une édition Steel Book

Un Steelbook® exclusif avec des illustrations de bandes dessinées de Dave Gibbons Le jeu sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ou Nintendo Switch La bande originale du jeu (format numérique) Une feuille d’autocollants

Bonus de précommande

Une épingle physique Foster Enamel exclusive Un Artbook numérique de 50 pages 2 Comics de Dave Gibbons (au format numérique)