Beyond Good and Evil 2 est toujours en développement, mais “trop ​​tôt” pour dire quand il pourrait arriver

Beyond Good and Evil 2 n’est pas un rêve fébrile que nous avons eu collectivement, promet Ubisoft.

Au-delà du bien et du mal 2 est un vrai jeu qui est encore en développement chez Ubisoft. Dans le cadre d’un rapport sur ses résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 22, l’éditeur français a spécifiquement nommé le jeu parmi ceux pour lesquels il a des plans «ambitieux».

Faire revivre la marque Beyond Good and Evil avec BG&E 2 est l’un des objectifs d’Ubisoft avec sa division AAA, parallèlement à l’expansion d’Assassin’s Creed Valhalla avec une deuxième année de contenu, la sortie de Far Cry 6, l’élargissement de l’audience de Rainbow Six avec Extraction et la capitalisation sur la base de joueurs massive de la Nintendo Switch avec Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope.

Ce qui est déroutant, c’est que tous ces jeux ont des dates de sortie et ont été constamment diffusés lors de divers événements depuis le moment de leur révélation, alors que Beyond Good and Evil 2 est absent depuis trois ans. En fait, Ubisoft n’a pas de cible de sortie pour le jeu.

Lorsqu’on lui a demandé si le jeu pourrait apparaître au cours de l’exercice 2024 d’Ubisoft, le directeur financier Frederick Duguet a déclaré qu’il était trop tôt pour le dire. “Nous progressons bien avec Beyond Good and Evil 2, mais il est trop tôt pour vous en dire plus à ce stade”, a révélé Duguet (via PC Gamer).

Il convient de noter que Beyond Good and Evil 2 était le projet passionné du designer de longue date Michel Ancel, qui a quitté Ubisoft il y a près d’un an. Bien qu’Ubisoft ait déclaré à l’époque que l’implication d’Ancel dans le projet s’était terminée avant son départ, cela ne nous laissait pas vraiment espérer que nous jouerions un jour au jeu.

Beyond Good and Evil 2 est techniquement en développement depuis 2012, mais est entré en pré-production vers 2016. Notre premier aperçu a eu lieu à l’E3 2017, suivi de quelques autres démos en direct environ un an plus tard. Depuis lors, cependant, tout est calme.

