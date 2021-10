Beyond Meat «implose» alors que les consommateurs perdent tout intérêt même au milieu des obstacles de la chaîne d’approvisionnement pour la vraie viande

Le cours de l’action du fabricant de produits à base de viande synthétique à base de plantes Beyond Meat est en baisse de 45% par rapport à l’année dernière et de 14% pour le lendemain de l’estimation préliminaire du chiffre d’affaires net de la société pour le troisième trimestre qui a raté le chiffre prévu précédemment par la société d’environ 30 millions de dollars.

Au début de l’histoire de l’entreprise, le fournisseur de fausse viande a connu un énorme succès et a été aidé par des personnalités médiatiques faisant la promotion de son industrie et de sa catégorie de produits, des produits similaires à la viande qui ne proviennent pas d’animaux.

Cependant, citant tout, de COVID-19 et la variante Delta aux «défis dans les opérations», le cours de l’action Beyond Meat est en baisse de près de 45% aujourd’hui par rapport à l’année dernière et de 14% jusqu’à présent pour la journée, à la suite de nouvelles décevantes concernant le troisième revenus du trimestre.

« Beyond Meat a plongé de 14% après avoir annoncé un chiffre d’affaires net préliminaire d’environ 106 millions de dollars pour le troisième trimestre », a rapporté ZeroHedge, notant que la société a raté « l’estimation de 134,3 millions de dollars d’environ 30%, et une énorme déception pour les prévisions antérieures de la société qui étaient 120 millions de dollars à 140 millions de dollars.

La société a déclaré que « la demande a été affectée par des facteurs macro et micro-économiques en cours plus larges », y compris COVID-19. Il a également blâmé non spécifié «des défis dans les opérations qui ont conduit à des commandes non exécutées» et une «baisse des commandes de détail qui ont persisté plus longtemps que prévu d’un distributeur canadien».

Selon ZeroHedge, « Rien de tout cela n’avait d’importance pour les investisseurs qui voient maintenant tour après tour des excuses de la part de l’équipe de direction, qui sera bientôt sur le faux billot de viande » à moins que les voiles de l’entreprise ne soient redressées.

La nouvelle décevante pour la société de fabrication de fausses viandes survient alors même que la chaîne d’approvisionnement reste sous tension et que l’économie reste en proie à une énorme inflation sous le régime Biden. Avec la hausse des prix de la viande, il semble que de nombreux Américains préfèrent payer un supplément pour les protéines animales ou s’en passer plutôt que d’essayer les produits à base de protéines végétales synthétiques de Beyond Meat.

