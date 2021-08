Beyond Remote : le lieu de travail du futur

Portrait de Chidambaram Ganapathi

Par Chidambaram Ganapathi

La pandémie passera, mais elle a donné un ton définitif sur l’apparence du travail, de la main-d’œuvre et des lieux de travail dans la nouvelle normalité. L’avenir se construit non seulement sur la création de lieux de travail hybrides, mais également sur le développement du capital social et d’un leadership avant-gardiste. Tout cela soutenu par des investissements opportuns dans des technologies et des pratiques appropriées.

Cela a entraîné une redéfinition des pratiques de gestion, mettant davantage l’accent sur les paramètres sociaux, émotionnels et culturels qui peuvent faire ou défaire l’efficacité des modèles de travail hybrides. Alors que les entreprises indiennes s’efforcent de s’adapter, de multiples facteurs sont entrés en jeu, dictant le niveau d’adoption, l’impact sur la productivité et la continuité des activités.

L’avenir du lieu de travail

Les configurations changeantes d’aujourd’hui ne peuvent pas être traitées par une solution plug and play standard, car les lieux de travail de ce futur ne correspondent pas à un moule. Les lieux de travail hybrides comblent le fossé entre le physique et le numérique et tout le reste. Cela donne un potentiel énorme aux lieux de travail qui sont devenus plus fluides, se façonnant organiquement selon les exigences de l’organisation, du projet, des employés. Les lieux de travail sont devenus des entités multifonctionnelles et élastiques permettant une occupation minimale tout en permettant une collaboration maximale, offrant des opportunités de se développer sans entraves physiques. Sur site ou à distance, les lieux de travail doivent être équipés d’outils qui offrent une collaboration fluide, une rétroaction instantanée, un espace sûr pour l’apprentissage et le co-travail.

Le défi aujourd’hui pour les organisations est d’être prêt à investir dans des outils qui permettent ce niveau de collaboration et permettent aux employés de prendre de meilleures décisions, de suivre leurs progrès et les résolutions de tickets, d’identifier les goulots d’étranglement et de concevoir des solutions, avec un minimum de temps consacré à des travaux improductifs comme la collecte d’informations. Les lieux de travail se transforment en pôles de synergie plutôt qu’en simples lieux de travail, ce qui entraîne le passage de la FMH au bureau comme une étape calculée, par opposition à aller travailler pour le plaisir.

La transformation numérique du lieu de travail a rendu le monde plat. Un modèle on-shore et off-shore en noir et blanc est presque redondant. Avec une connectivité appropriée, l’ensemble de la main-d’œuvre peut agir en tant que talent local. Cela signifie également une plus grande possibilité d’amélioration des compétences et d’emploi pour les personnes vivant dans les zones rurales.

Jeu de technologie

En 2020, l’Inde est devenue le deuxième plus grand utilisateur d’Internet. Pour la première fois, l’Inde rurale compte plus d’utilisateurs d’Internet que les zones urbaines. Un rapport de l’Internet and Mobile Association of India (IAMAI) et de Nielson indique qu’il y a environ 227 millions d’utilisateurs d’Internet actifs dans l’Inde rurale, soit 10 % de plus que les 205 millions de l’Inde urbaine. Cet écosystème peut être exploité pour améliorer la mobilité de la main-d’œuvre et la 5G pourrait être le jeu perturbateur à l’horizon.

L’Inde numérique

La campagne Digital India a créé la vision d’un pays véritablement numérique, permettant les entreprises en ligne, l’autonomisation de la vie des gens et la création d’un environnement propice aux startups. L’Inde a connu une éruption dans l’espace des startups, des fournisseurs de solutions inventives et des agrégateurs de services.

Les retombées du mouvement numérique en Inde se sont propagées de ses habitants à ses lieux de travail. L’acceptation du tout-mobile, propulsée par la pandémie, a catalysé la prolifération de start-ups, de pigistes hautement qualifiés, de gig-économie et d’espaces de coworking collaboratifs. Le nœud de ce mouvement étant que l’avenir du lieu de travail en Inde est ici et maintenant.

L’auteur est vice-président associé et responsable de la livraison, Digital Workplace Services, Infosys

