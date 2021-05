Beyond The Basics – Un regard sur l’histoire amère du cocktail américain – RedState ⋆ .

(Note de l’éditeur: Parce que nous savons que l’homme ne vit pas uniquement de politique, mais aussi de cinéma, de sport, d’alcool et de barbecue, les écrivains de RedState élargissent leur base de sujets couverts. La chronique de Brad, “Dipsology: Beyond the Basics” fait partie de cet effort et sera bientôt une exclusivité RedState VIP – à l’exception de quelques éditions spéciales sur la page d’accueil. Cliquez ici pour devenir membre VIP RedState et utilisez le code SLAGER pour une belle réduction!)

Lorsque l’on considère les origines de la boisson mélangée, cela peut sembler curieux au début. Après tout, l’humanité n’a-t-elle pas été dans cette entreprise de création de spiritueux pendant des siècles, et cela n’entraînerait-il pas la progression naturelle de la confection de potables mélangés à l’aide de ces produits? Dans une certaine mesure, oui – mais en réalité, il semble qu’il ne s’agissait guère plus que d’incorporer un élément ici et là. Peut-être qu’un fruit serait ajouté à un verre, ou peut-être qu’un autre élixir disponible aurait pu être utilisé.

Les premières incarnations de ces boissons mélangées semblent avoir été à peine plus que le shot-and-mix de base, et la plupart, semble-t-il, n’ont guère vu de fanfare en déclarant ces combinaisons comme une boisson sensiblement différente; ils ont simplement mélangé un ou deux éléments préférés. Certaines tavernes du début de la période coloniale fournissaient une quantité minime de mélanges, comme un fruit ou une épice, certaines mélangeant même leur version maison d’un punch. C’est à ce moment-là que le barware a commencé à se développer. Une passoire pourrait être utilisée pour filtrer les graines des citrons, et les premières versions du bec verseur ont été vues – une plume dépouillée d’un gros oiseau serait pressée à travers un bouchon de bouteille afin d’obtenir des quantités plus mesurées.

Ainsi, les origines «officielles» des cocktails sont plutôt amorphes puisque ce qui se passait était une évolution progressive des goûts et des techniques. Une boisson coloniale courante était le Sack, un vin blanc fortifié parfumé à l’amer. Cela a servi de base aux élixirs mixtes, l’amer étant un composant de ces premières boissons et continue d’être un aliment de base des bars à ce jour.

La recette originale du Dr Ppepper Bitter – Donna McWilliam

Origines ébranlées

On pense que la première mention du terme «cocktail» en référence à une boisson potable se trouve dans un almanach perdu dans le temps datant de 1803 environ. docteur. Le record physique le plus ancien se trouve cependant dans un journal de la région de Hudson, New York. Dans The Balance, le 6 mai 1806, une entrée sur un politicien comprend une liste – peut-être un rapport de dépenses de sa campagne – d’un certain nombre de consommables, dont l’un est «25 do. Cocktail.”

La semaine suivante, le journal comprenait une lettre à l’éditeur d’un lecteur, s’informant de l’apparence de ce terme mystérieux. «Serez-vous si obligé de m’informer de ce que signifie cette espèce de rafraîchissement?»

Lettre à l’éditeur (Crédit: The Balance, Hudson NY, 1806)

En si obligeant, l’éditeur a confirmé à l’abonné ce que cela impliquait, avec quelques commentaires caustiques. (Comme on le voit, la tendance actuelle des médias sociaux au snark politique n’est pas une entité nouvelle.)

«Cock-tail est une liqueur stimulante, composée d’alcools de toutes sortes, de sucre, d’eau et d’amers – elle est vulgairement appelée fronde amère, et est censée être une excellente potion électorale, dans la mesure où elle rend le cœur gros et audacieux, en même temps qu’il embrouille la tête. On dit qu’il est également d’une grande utilité pour un candidat démocrate: parce qu’une personne, en ayant avalé un verre, est prête à avaler n’importe quoi d’autre.

Lettre à l’éditeur (Crédit: The Balance, Hudson NY, 1806)

Alors, pourquoi le terme «cocktail» a-t-il été désigné pour une telle concoction? Il existe des indicateurs différents, dont aucun ne provient en fait de l’utilisation d’une large plume comme agitateur de boisson. L’explication la plus viable est que la pratique de cette époque concernant les chevaux non désignés comme pur-sang avait la queue coupée, ou «dressée», pour utiliser la langue vernaculaire de l’époque. À partir de là, toutes les boissons diluées ou compromises d’une manière comme ces lignées équestres bâtardées étaient ainsi surnommées des cocktails.

Bien que cela puisse être aussi proche d’une histoire d’origine que nous pouvons trouver, tout aussi opaque est souvent la genèse de boissons particulières elles-mêmes. Identifier l’arrivée de certains des plus anciens cocktails nommés peut être tout aussi amusant et frustrant à clouer. Généralement considéré comme la plus ancienne recette titrée connue est le Sazerac. C’est un classique de la Nouvelle-Orléans et cela a du sens, car cette ville dans les premières années de cette nation était un port crucial, quelque chose a été évoqué dans la chronique de la semaine dernière.

Le fleuve Mississippi devenant une route commerciale vitale, la Nouvelle-Orléans était une plaque tournante du commerce et de la méchanceté – ou du moins du vice. Avec plus de produits passant par la ville, le Sazerac est devenu un classique connu, avec des racines claires en France. Comprenant le cognac homonyme Sazerac, il comprend également de l’absinthe, du sucre et de l’amer. Au fil des ans, le whisky est devenu un substitut acceptable lorsque les approvisionnements en cognac ont diminué, puis une interdiction de l’absinthe a nécessité l’utilisation de spiritueux similaires à base d’anis comme Pernod. Un autre, Herbsaint, a été créé à la Nouvelle-Orléans en remplacement de l’absinthe et est maintenant un produit de la société Sazerac.

Il y a quelques décennies, la diabolisation de l’absinthe a été annulée et elle a de nouveau été mise à la disposition du marché, de sorte qu’aujourd’hui, le Sazerac traditionnel peut être apprécié dans toute sa splendeur.

Les débuts amers

Comme nous le voyons, le rôle de l’amer est cimenté comme un aliment de base de la barre, et au fil du temps, il est devenu un produit expansé. Il existe généralement deux marques les plus connues, mais ces dernières années, de nombreuses autres arrivent sur le marché avec des variantes. Bitters est un élixir botanique avec de nombreux produits végétaux impliqués, les ingrédients secrets et les mélanges variant selon les entreprises. Créé à l’origine comme une panacée en vente libre pour tout, des aides à la digestion au mal de mer, c’est littéralement un vestige des jours de l’huile de serpent.

Le Sazerac a employé des amers d’un magasin d’apothicaire local et alors que la boisson explosait en popularité locale, le fabricant, Antoine Amedee Peychaud, a marqué sa création. Les Bitters de Peychaud ou ceux fabriqués par Angostura, basé aux Caraïbes, sont considérés comme les marques incontournables de la plupart des bars de nos jours. Bitters non seulement porte bien son nom, mais le dépasse peut-être. L’échantillonnage pur peut être un défi pour certains et il offre toute la saveur pugnace pour laquelle il est conçu – les amers devraient être considérés comme l’épice d’un cocktail.

Le produit comporte de nombreuses utilisations, principalement pour donner de la profondeur aux saveurs d’une boisson et pour faire ressortir la complexité de certaines plantes dans divers spiritueux. Il peut également être utilisé pour atténuer le goût sucré de certains mélanges ou pour contrer l’acidité dans d’autres. L’un des développements intéressants est que les amers aromatisés font maintenant leur apparition. L’un des premiers détournements a été Orange Bitter qui, dans le cas d’Angostura, n’est pas un arôme ajouté à son produit mais comprend une recette totalement différente.

Une autre nouvelle variante est le Chocolate Bitter, mais ne le considérez pas comme un produit sucré. Il contient tout l’alcalin du cacao brut pour donner une nouvelle dimension à certaines boissons impliquant cette saveur, ainsi qu’à celles contenant des éléments de café / Kahlua et d’autres liqueurs sucrées de cette nature. Avec un peu de fouille, vous pouvez également trouver une bière amère qui peut conduire à une toute autre série d’expérimentation. Dans ce contexte, voici quelques mélanges valables qui justifient de prendre quelques bouteilles de bitter dans votre bar pour la diversité.

Le Sazerac

Comme je l’ai dit, maintenant tous les composants d’origine sont disponibles afin que vous puissiez vous adonner à l’approximation la plus proche de ce classique. Vous avez la possibilité d’aller avec le whisky, par opposition au cognac, et si c’est le cas, faire un seigle est la sélection commune.

2 oz. Cognac / Whisky de seigle ½ c. Sucre, ou sirop simple Absinthe / Pernod au goût 2 traits Peychaud Bitters

–Dans un verre à cocktail versez environ ¼ once d’absinthe et enduisez le verre, ajoutez de la glace, puis réservez. Dans un shaker avec de la glace, ajoutez la liqueur, le sucre et les amers. Secouez suffisamment pour dissoudre le sucre. Versez l’absinthe et la glace et ajoutez le contenu du shaker. Garnir d’un long zeste de citron.

Le cocktail tourmaline

Considérez cela comme une torsion du Manhattan classique avec une nuance intéressante.

2,5 oz de bourbon ¾ oz de vermouth sucré 2 traits d’amers à l’orange Remplissez le verre à martini de glace et d’eau pour refroidir. Dans le shaker, ajoutez la glace et les ingrédients. Agiter jusqu’à ce que la condensation se développe. Versez de l’eau puis filtrez dans un verre refroidi. Garnir de zeste d’orange.

Crédit photo: Brad Slager / RedState

Cocktail Espresso Lane

C’est une excellente boisson après le dîner qui peut vous revigorer ou vous calmer complètement avec plusieurs portions. L’amer compensera la douceur et le rendra profondément buvable.

1,5 oz de vodka (espresso Van Gogh, de préférence) ½ oz de liqueur de café ½ oz de crème Bailey’s 2 traits de chocolat amer 3 oz. Espresso refroidi Dans un shaker, mélanger les ingrédients et passer dans un verre à martini. Si vous le souhaitez, secouez le cacao en surface.

Dent de rancœur

En l’honneur de ce mardi dernier étant le jour de la guerre des étoiles, voici un cocktail à thème audacieux qui est étonnamment bon avec un caractère robuste.

1,5 oz 100 preuve Bourbon 1 oz. Liqueur Cynar 1 oz. Sweet Vermouth 2 traits de chocolat amer Mélanger les ingrédients dans un shaker avec de la glace. Secouez brièvement et versez dans un verre à whisky. Garnir de zeste d’orange.