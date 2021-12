Bezabh et keniana Tuei renouvellent leur triomphe à Sao Silvestre paulista

31/12/2021 à 17:10 CET

l’éthiopien Relais Tilahun Bezabh et le Kenyan Sandrafelis Chebet Tuei Ils ont remporté la course de Sao Silvestre de Sao Paulo ce vendredi et ont réitéré le triomphe remporté par tous les deux lors de l’avant-dernière édition, qui s’est tenue en 2018.

Le test de 15 kilomètres s’est déroulé ce vendredi dans sa 96e édition avec des protocoles spéciaux après la suspension de la compétition de l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Bezabh, 26 ans, a fait le parcours avec un temps de 44 minutes, 54 secondes, en deçà des 45min03s qu’il avait lors de sa victoire en 2018, dans une finale disputée avec le Brésilien Daniel Nascimiento, qu’il a dépassé dans le dernier kilomètre.

C’est le Brésilien qui a pris la tête du peloton dès le départ, même s’il n’a pas pu maintenir le rythme intense à la fin et a été dépassé par l’Éthiopien près de la ligne d’arrivée. Les deux étaient clairement favoris dans la seconde moitié du circuit.

A la troisième place, le bolivien fleursAvec un chrono de 45m15s, le Kenyan Elisha Rotich a terminé quatrième (46min26s) et la cinquième place est revenue au Brésilien José de Silva (46min35s).

Chez les femmes, la Kenyane a été sacrée championne Sandrafelis Chebet Tuei, 23 ans, qui avait déjà remporté l’avant-dernière manche, et qui a réalisé un temps de 50min06s aujourd’hui, soit quatre secondes de plus que le temps qui lui avait donné la victoire en 2018.

Sandrafelis et le deuxième classé, l’Éthiopien Yenenesh Dinkesa, ils ont joué dans le duel principal au départ de la course, à grande distance du reste des coureurs, mais au milieu du circuit, le Kenyan s’est montré imbattable.

Cette rivalité entre le Kenyan et l’Éthiopien a été compensée par le rôle des coureurs brésiliens Jenifer dos Nascimento, Valdilène dos Santos Silva et FRancieli dos Santos Moura, qui se classaient respectivement troisième, quatrième et cinquième.

La course à laquelle ils étaient inscrits environ 20 000 athlètes et fansIl a été contesté avec un protocole spécial qui demandait des masques de protection au départ et à l’arrivée et recommandait de les maintenir aux moments de plus grande agglomération de coureurs.

Lors de l’édition précédente, qui s’est tenue le 31 décembre 2019, la victoire est revenue au Kenyan Kibiwott Kandie, qui a fait un temps de 42min59s, et son compatriote Brigitte Kosgei, avec un temps de 48min56s dans la branche femelle.

– Résultats de la 96ème édition de São Silvestre São Paulo :

. Homme:

.1.- Assureur Bezabh (ETI) 44m54s

.2.- Daniel Ferreira do Nascimento (BRA) 45m09s

.3.- Héctor Flores (BOL) 45m15s

.4.- Elisha Rotich (KEN) 46m26s

.5.- José da Silva (BRA) 46m35s

Féminin:

.1.- Sandrafelis Chebet Tuei (KEN) 50m06s

.2.- Yenenesh Kindesa (ETI) 51m10s

.3.- Jenifer do Nascimiento (BRA) 53m32s

.4.- Valdilene dos Santos Silva (BRA) 53m33s

.5.- Francieli dos Santos Moura (BRA) ND